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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت | الأسطورة | كورة لايف

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بوابة الفجر

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دوري ابطال اوروبا| يلا شوت | الأسطورة | كورة لايف، ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد يواجه ليفربول في ملعب سانتياغو برنابيو. إنها واحدة من أكثر المباريات إثارة التي يسعى فيها كل من ريال مدريد وليفربول لتحقيق المزيد من الأهداف من أجل التأهل إلى ربع النهائي. لذلك، يسعدنا أن نقدم لكم التشكيلة المتوقعة من الفريقين، وتاريخ هذه المباراة وقنوات البث.

تشكيلة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

تتمثل تشكيلة ريال مدريد امام ليفربول في دوري أبطال أوروبا حسب كارلو أنشيلوتي كما يلي:

المركز

أسماء اللاعبين

 

 

حارس المرمىتيبو كورتوا.

كذلك خط الدفاع

 

 

فيرلان ميندي، أنطونيو روديجر، وإيدير ميليتاو، وداني كارباخال أيضا.
ثم خط الوسطتوني كروس، وإدواردو كامافينجا، كذلك لوكا مودريتش.
كذلك خط الهجومفينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، وفيديريكو فالفيردي أيضا.

تشكيلة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال

إن تشكيلة فريق ليفربول أمام ريال مدريد المتوقعة تبعًا للمدرب يورجن كلوب كما يلي:

المركزأسماء اللاعبين
حارس المرمىأليسون.
كذلك خط الدفاعترنت ألكساندر آرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون أيضا.
ثم خط الوسطستيفان بايتشيتيتش، جوردان هندرسون، كذلك فابينيو.
خط الهجوممحمد صلاح، كودي جاكبو، داروين نونيز أيضا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد امام ليفربول في دوري أوروبا

يمكنك مشاهدة أحداث مباراة ريال مدريد وليفربول عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، إذ تملك حقوق النقل الحصري لدوري أبطال أوروبا.

تردد القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد امام ليفربول في دوري أوروبا

إن تردد قناة belN Sports premium 1 الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول كما يلي:

  • القمر الصناعي: يوتلساب.
  • التردد:11013.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

يلتقي فريق ريال مدريد نظيره ليفربول في دور 16 من إياب أبطال أوروبا يوم الأربعاء 15 مارس عام 2023 عند تمام الساعة:

  • 11 مساءً بتوقيت السعودية.
  • 12 ليلًا بتوقيت الإمارات.
  • 10 مساءً بتوقيت مصر.

في نهاية مقالنا، نتعرف على تشكيلة فريق ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وكذلك تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد، كما نذكر القنوات التي تبث المباراة وتاريخها.

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

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