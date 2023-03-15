يلا شوت Youtube | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم قمة دوري الأبطال| Liverpool مباشر، وستستضيف ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مباراة ريال مدريد وليفربول في إطار دور الستة عشرون من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

تمكن ريال مدريد من تحقيق فوز كبير في المباراة الأولى التي أقيمت في ملعب أنفيلد قبل أسبوعين بنتيجة 5-2، وهذا يوضح إلى حد كبير فرضية تأهله للدور ربع النهائي.

يتطلّب تأهّل ريال مدريد إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23 إما فوزه أو تعادله أو خسارته بفارق هدفَيْن.

فريق ليفربول بحاجة إلى تحقيق انتصار بفارق أربعة أهداف للتأهل إلى دور الثمانية، وإذا تمكنوا من الفوز بثلاثة أهداف فسيتم فرض أشواط إضافية لإكمال المباراة.

المواجهة بين فريقي ريال مدريد وليفربول تعتبر تكرارًا لنهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2022 وفي عام 2018، وقد فاز النادي الملكي في المباراتين، الأمر الذي يدفع فريق ليفربول إلى التطلع إلى الثأر من ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول ضمن دوري أبطال أوروبا 2022-23

سيَكونُ مَوعدُ مُباراةِ ريال مدريد وليفربول في إعادةِ دورِ الستَّة عشرَ لمُنافساتِ دوري أبطال أوروبا للموسمِ ٢٠٢٢-٢٠٢٣ في يَومِ الأربعاء 15 مارس 2023، وستجرى هذه المُباراةُ على أَرضِ ملعب سانتياغو بيرنابيو إلى الفرقةِ المَلكية.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

11:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:0 مساءًا بتوقيت مصر.

11:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

11:0 مساءًا بتوقيت العراق.

10:0 مساءًا بتوقيت السودان.

11:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:0 مساءًا بتوقيت تونس.

9:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:0 مساءًا بتوقيت قطر.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول ضمن دوري أبطال أوروبا 2022-23موعد مباراة ريال مدريد وليفربول ضمن دوري أبطال أوروبا 2022-23

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23:

ستنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية حصريًا دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، وسيتم بث مباراة ليفربول وريال مدريد على هذه القنوات.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب

ريال مدريد – ليفربول الأربعاء 15 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium سانتياجو برنابيو

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول:

تيبو كورتوا.

فيرلان ميندي – أنطونيو روديجر – إيدير ميليتاو – داني كارباخال.

توني كروس – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش.

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – فيديريكو فالفيردي.

تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد:

أليسون.

ترنت ألكساندر آرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون.

ستيفان بايتشيتيتش – جوردان هندرسون – فابينيو.

محمد صلاح – كودي جاكبو – داروين نونيز.