مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر يلا شوت يوتيوب كورة لايف الاسطورة Yalla Shoot، مباراة ريال مدريد وليفربول دوري ابطال اوروبا 2023. يتوق مشجعو كرة القدم لمشاهدة المباراة المثيرة بين ريال مدريد وليفربول لمراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، ويتساءل الجمهور عن القنوات المفتوحة التي تبث المباراة، لذلك سنزودكم في سطور مقالنا اليوم بكل المعلومات التي تبحث عنها، مثل القنوات المفتوحة التي ستبث المباراة، كما سنبلغكم بموعد المباراة، بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة للفريقين وترتيب كل منهما في تقويم دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

يمكنك مشاهدة المباراة القادمة بين ريال مدريد وليفربول من خلال شبكة بين سبورتس للقنوات القطرية، والتي توفر فرص مشاهدة حصرية من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بريميوم، بالإضافة إلى عدد كبير من القنوات الأخرى، مثل القناة الألمانية زد دي إف، إيدمان، منطقة أرمينيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

لتسهيل عملية مشاهدة مباراة ليفربول – ريال مدريد، سنوفر لك تردد القنوات المفتوحة التي ستبث المباراة مباشرة من خلال شاشاتهم:

تردد قناة bein Sports premium 1 على النايل سات

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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تردد قناة bein Sports premium 1 على سهيل سات

التردد: 11623.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة ZDF الألمانية

تردد:11954.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: Astra 19.2°e.

قناة Armenia Region

تردد: 11109.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 3407.

القمر الصناعي: Eutelsat 36°E.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

تبدأ مباراة الإياب لمنتخبي ريال مدريد وليفربول في مراحل خروج المغلوب من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 15 مارس الساعة 10 مساء بتوقيت الجمهورية العربية المصرية، وفي الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، حيث ستقام المباراة على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول

يتوقع أن تكون تشكيلة ريال مدريد في مواجهته مع خصمه ليفربول على الشكل التالي:

سيكون في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

بالنسبة لخط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – ناتشو – كامافينجا.

أما خط الوسط: توني كروس – تشواميني – لوكا مودريتش.

أما بالنسبة للاعبي خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، فالفيردي.

تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد

بالنسبة لفريق ليفربول سيعتمد في مباراته القادمة ضد ريال التشكيلة التالية:

حارس المرمى: أليسون بيكير

لاعبي خط الدفاع: ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فان دايك – أندرو روبيرتسون.

أما بالنسبة لخط لوسط: هارفي إليوت – ستيفان بايتشيتش – فابينيو.

وسيتألف خط الهجوم من: محمد صلاح – داروين نونيز – كودي جاكبو.

ترتيب كل من فريقي ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال اوروبا

ريال مدريد هو قائد مجموعته بإجمالي 13 نقطة بعد لعب 6 مباريات، وفاز في 4 منها، وتعادل مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة فقط. أما بالنسبة لفريق ليفربول، فقد تعادلوا مع فريق نابولي بإجمالي 15 نقطة بعد لعب 6 مباريات، وفازوا بـ 5 منها وخسروا مباراة واحدة.

في نهاية مقالتنا، قدمنا لك كل ما تهتم به حول مباراة ريال مدريد وليفربول، والقنوات التي تبث المباراة وتواترها، وكذلك تاريخ المباراة والتشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين وترتيبهما في جدول دوري أبطال أوروبا. نتمنى لكم لعبة مثيرة ومشاهدة ممتعة.