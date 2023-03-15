يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.. YALLASHOOT، يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة العملاق الانجليزي ليفربول في قمة مباريات – اياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وستقام مباراة ريال مدريد وليفربول مساء اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

يتجه عشاق كرة القدم في العالم بأكملهم إلى متابعة مواجهة كبيرة ستجمع بين فريقي ريال مدريد وليفربول في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، على أرض ملعب سانتياجو برنابيو. وتعتبر هذه المباراة مُثيرة للغاية، فلا يخفى على أحد تاريخ النجاح والإنجازات الكبيرة التي يتمتع بها كل من الفريقين. وستشهد المباراة تنافسًا قويًا من كل فريق يسعى فيه للفوز والاستمرار في المنافسة على لقب أفضل فريق في القارة الأوروبية.

ريال مدريد ضد ليفربول

واستطاع النادي الملكي من تحقيق فوز كبير في ذهاب دور الستة عشر على ملعب انفيلد بنتيجة 5-2. ليضع قدما ونصف في الدور القادم من البطولة. بينما نادي ليفربول سيواجه مهمه شبه مستحيلة حيث يتعين عليه الفوز بفارق 4 اهداف للتأهل للدور القادم.

التشكيل الرسمي لنادي ليفربول ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت أليكساندر آرنولد.

الوسط: كودي جاكبو – فابينيو – ميلنر.

الهجوم: دييجو جوتا – داروين نونيز – محمد صلاح.

التشكيل الرسمي لنادي ريال مدريد ضد ليفربول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: ناتشو – أنطونيو روديجر – إيدير ميليتاو – داني كارفاخال.

الوسط: لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – توني كروس.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

ريال مدريد ضد ليفربول

فاز ريال مدريد في 6 من آخر 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول (ت1)، بعد أن خسر المواجهات الثلاثة الأولى أمام الريدز في الدوري الأوروبي/دوري أبطال أوروبا.

ليفربول هو أحد الفرق الإنجليزية الأربعة التي فازت خارج أرضها على ريال مدريد في المسابقة الأوروبية، إلى جانب أرسنال ومانشستر سيتي وتشيلسي. ومع ذلك فقد خسر الريدز في آخر زيارتين له منذ فوزهم 1-0 في فبراير 2009.

من هو معلق مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم بث مباشر

وسيتولى تعليق المباراة المعلق عصام الشوالي على قنوات BeIN SPORTS الناقل لبطولة دوري ابطال اوروبا باللغة العربية.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر اليوم في دوري ابطال أوروبا

ستبدأ مباراة الريال اليوم ضد ليفربول في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة. 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم عبر العديد من القنوات التي تنقل البطولة هذا الموسم.

بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد ومواجهة من العيار الثقيل تأتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو بين ليفربول ومضيفه ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس 2023، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

مباراة ليفربول وريال مدريد تأتي للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن التقى الفريقان في الذهاب على ملعب أنفيلد، وانتهت بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

يحتاج نادي ليفربول لمعجزة كروية للعودة في النتيجة وتحقيق ريمونتادا، لكنه يتسلح بالتاريخ الذي يحفزه بعد انتصار برباعية على غريم الريال، نادي برشلونة من قبل في ملعب أنفيلد، والعودة في النتيجة في غياب محمد صلاح.

الريال يحتاج للانتصار بثلاثية نظيفة حتى يعادل نتيجة الذهاب، وإلى 4 أهداف للتأهل بشكل رسمي إلى دور الثمانية، لكن تبدو المهمة صعبة في ملعب سانتياجو بيرنابيو ووسط جماهير لن تترك الفرصة أو المجال لضياع النتيجة الذهبية في الذهاب.

ويسعى نادي ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي للخروج بأقل الأضرار، والتأهل بسهولة إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وفي المقابل فإن أبناء المدرب يورجن كلوب يتسلحون بالروح لإحداث ريمونتادا ستكون مذهلة إن فعلها زملاء محمد صلاح في البيرنابيو.

بث مباشر مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة خاصة لمتابعيه في نقل بث مباشر لمباراة ريال مدريد وليفربول في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها سهرة اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس على ستاد سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.



