منتخب مصر للهوكي يتأهل إلى كأس العالم للناشئين ٢٠٢٣ عقب الفوز علي زيمبابوي

تأهل منتخب مصر للهوكي للناشئين إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت ٢١ سنه، بعد الفوز علي منتخب زيمبابوي بنتيجة 3/ 1 في دور قبل النهائي من بطولة كأس إفريقيا للناشئين التي ينظمها الاتحاد المصري للهوكي برئاسة الكابتن شريف كمال، علي ملعب استاد الهوكي الدولي بهيئة قناة السويس في الفترة من ١٢ إلى ١٦ مارس الجارى.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى كأس العالم برفقة منتخب جنوب إفريقيا، ويخوض منتخبي مصر وجنوب إفريقيا نهائي البطولة غدًا " الخميس " في تمام الساعة الخامسة مساءً علي لقب بطولة إفريقيا للناشئين.

وحقق منتخب مصر الناشئين انتصارين امام كينيا بنتيجة ١/صفر، والفوز علي زيمبابوي اليوم ٣/١، والخساره امام جنوب إفريقيا بنتيجة ٣ / صفر.

فيما يخوض منتخب مصر للهوكي للناشئات مباراة تحديد المراكز الثالث والرابع غدًا أمام منتخب كينيا الذي يخوض منافسات كأس بطولة افريقيا.

وتقام منافسات كأس العالم للناشئين في كوالالمبور ماليزيا في الفترة من ٥ إلى ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣.