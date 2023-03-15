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مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا 2023

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا 2023، مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، تسيطر على عمليات البحث خلال هذه الساعات، حيث قمة مباريات اليوم في دوري الأبطال المنتظرة لكل عشاق ومحبي مباريات الكلاسيكو الأوروبية في الساحرة المستديرة، فنحن على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين الريال والليفر.

وحرصا من الفجر الرياضي، على نقل كافة أخبار الفرق المصرية والعالمية، نستعرض معكم فيما يلي موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم، والقنوات الناقلة لهذا اللقاء الممتع، وكذلك تشكيل مباراة الليفر والريال المتوقع.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره ليفربول، مساء اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، وذلك على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، في قمة مباريات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

ويأتي  موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد، لتبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

وأصبحت مباراة ليفربول وريال مدريد حديث الصحافة العالمية، خاصة بعد انتهاء لقاء الذهاب بفوز الملكي بنتيجة تاريخية 5-2، في المباراة التي أقيمت الشهر الماضي، على ملعب أنفيلد بإنجلترا.

ويأمل النجم المصري محمد صلاح ورفاقه في الظهور بأداء جيد الليلة، ومحاولة تعويض نتيجة مباراة الذهاب، حتى ولو بشكل شرفي، وإن كان ريال مدريد خصم عنيد خاصة في بطولة دوري الأبطال، حيث تعتبرها جماهيره العريضة بمثابة البطولة المفضلة، ويرغبون في تحقيقها كل موسم مهما كان الأداء الذي يقدمه المرينجي.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر 

 

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم في دوري الأبطال

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال اليوم، وفقا للتعاقدات التي أبرمتها المجموعة مع القائمين على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لذلك تنقل بث مباشر مباراة الريال والليفر، عبر شاشتها بي إن سبورت بريميوم 1 إتش دي.

ويمكنك لجميع المشتركين في خدمات قناة بين سبورت تنزيل التردد التالي، لمشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا.

 تردد beIN sports premium 1 HD 

القمر صناعي: نايل سات
التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD
مشفرة

 

تشكيل ليفربول المتوقع

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع، لمواجهة ريال مدريد اليوم، كالتالي:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.
  • خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.
  • خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

فيما يأتي تشكيل ريال مدريد المتوقع، لمواجهة ليفربول اليوم، كالتالي:

  • حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
  • خط الدفاع: ناتشو - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال.
  • خط الوسط: توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش.
  • خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي.

وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة، أو فوز ريال مدريد بأي عدد من الأهداف، سيتأهل الريال رسميا إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022/2023، بينما سيودع الليفر دوري الأبطال هذا الموسم.

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