يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم، الريال ضد ليفربول.. تبدأ بعد قليل مواجهة قوية لمباراة الريال ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا ضمن مباريات دور الستة عشر من الموسم الحالي 2022-2023 من البطولة، في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، والتى ينتظرها عشاق ومتابعو كرة القدم حول العالم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول:

الريال ضد ليفربول

1-يلتقى ليفربول وريال مدريد اليوم في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة.

2-ليفربول ضد الريال اليوم، تنطلق في تمام الساعة 10 بتوقيت الأردن.

3-ليفربول ضد الريال الليلة في تمام الساعة 10 بتوقيت السودان.

4-ليفربول ضد الريال، اليوم في تمام الساعة 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

5-الريال ضد ليفربول تنطلق في تمام الساعة 9 بتوقيت المغرب.

6-موعد ليفربول ضد الريال يلتقى في تمام الساعة 9 بتوقيت تونس.

7-يلتقى ليفربول ضد الريال يلتقى في تمام الساعة 9 بتوقيت الجزائر.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد ضد ليفربول:

ليفربول وريال مدريد

الريال ضد ليفريول.. يتكون من حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الريال ضد ليفربول يتكون من الدفاع: كارفاخال- ميليتاو- روديجر – ناتشو.

الريال ضد ليفريول يتكون من الوسط: لوكا مودريتش- تشواميني- توني كروس.

الريال ضد ليفريول يتكون من الهجوم: فالفيردي- فينيسيوس- كريم بنزيما.

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التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد ريال مدريد:

الريال ضد ليفربول

ليفريول ضد الريال من حراسة المرمى: أليسون بيكر.

ليفريول ضد الريال من الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

ليفريول ضد الريال من الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.

ليفريول ضد الريال من الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول:

الريال ضد ليفربول

ليفربول ضد الريال، تنقل المباراة اليوم الساعة 10 غدًا بتوقيت القاهرة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، ويقوم المعلق التونسي عصام الشوالي بالتعليق على أحداث مباراة الريال ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.



قنوات أخرى تنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا:

الريال ضد ليفربول

تنقل مباراة الريال ضد ليفربول على قناة: Kanal A Slovenija

تنقل مباراة الريال ضد ليفربول على قناة:Tring Sport 1 HD

تنقل مباراة الريال ضد ليفربول على قناة:TVi portugal

الريال ضد ليفربول اليوم على قناة: Digi Sport 1 HD Romania

الريال ضد ليفربول في بث مباشر على قناة: beIN Sports HD 1 English

الريال ضد ليفربول على: TVP 1 HD

الريال ضد ليفربول على: BT Sport 1 HD

الريال ضد ليفربول في بث مباشر على قناة: Match Football 2

الريال ضد ليفربول في بث مباشر على قناة: Arena Sport 1 HD Croatia

الريال ضد ليفربول في بث مباشر على قناة: Match! TV

الريال ضد ليفربول في بث مباشر على قناة: CBC Sport HD

الريال ضد ليفربول في بث مباشر على قناة: Eleven Sports 1 HD portugal

الريال ضد ليفربول في بث مباشر على قناة: Sky Sport Austria 2 HD

تنقل مباراة الريال ضد ليفربول في بث مباشر على قناة: beIN Sports Connect

مباراة الريال ضد ليفربول في بث مباشر على قناة: Virgin Media Two

ليفربول ضد الريال اليوم على قناة: C More Sport 1 HD fin

الريال ضد ليفربول في بث مباشر على قناة: Arena Sport 1 HD Premium Serbia

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، التشكيل الرسمي لقمة ريال مدريد التي ستقام في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيا كوناتي، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر، فابينيو، دييجو جوتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز.

ليفربول

ليفربول

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز ريال مدريد في جولة الذهاب بنتيجة 5-2 على حساب ليفربول في ملعب الأنفيلد في كبرى مفاجآت دوري أبطال أوروبا، بعدما انهار الريدز أمام هجوم الميرنجي رقم تقدمهم في البداية بهدفين نظيفين.

ويسعى نادي ليفربول للثأر من الهزيمة الثقيلة التى تلقاها أمام الريال في مباراة الذهاب والتمسك بأمل التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه يحتاج إلى 3 أهداف نظيفة لمعادلة النتيجة بين الفريقين، فى مهمة شبه مستحيلة أمام حامل اللقب والأكثر تتويجًا بدوري الأبطال، فى مباراة صعبة بالعاصمة الإسبانية.

ويعول نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق على إمكانات نجمه المصري محمد صلاح في تحويل مسار المباراة لصالح الريدز خاصة وأن الريدز لن يقبل الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة القاسية في الجولة الماضية.

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الألماني فيليكس زوير حكمًا لمباراة ريال مدريد وتعتبر آخر مباراة أدارها الحكم لفريق ريال مدريد في دوري الأبطال كانت أمام جالاتا سراي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات في موسم 2019/20 وانتهت بفوز الميرنجى 6-0.

وتاريخيا التقى ريال مدريد ضد ليفربول في 10 مباريات بالبطولات الأوروبية قبل مباراة اليوم استطاع فيها الميرنجي الفوز في 6 مواجهات والتعادل في 1 و3 انتصارات لصالح الريدز.

وسجل ريال مدريد في تاريخ لقاءات الفريقين 16 هدفًا بينما أحرز لاعبو ليفربول 10 أهداف، بينما يعتلي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف سجلها يليه فينسيوس جونيور 5، ومحمد صلاح وستيفن جيرارد هدفين لكل منهما.

وفي حال تسجيل محمد صلاح في مباراة اليوم أمام ريال مدريد سيكون هداف النادي التاريخي في مرمى الميرنجي بمباريات الفريقين بدوري أبطال أوروبا منفصلًا عن جيرارد الذي يتقاسم معه الصدارة حاليًا.

ويتفوق نادي ليفربول في القيمة التسويقية على حساب ريال مدريد بواقع 931 مليون يورو للريدز، مقابل 851 للميرنجي بينما يعتلي فينسيوس جونيور قائمة أغلى لاعبي اللقاء بواقع 120 مليون يورو، بينما يتصدر محمد صلاح الأغلى في النادي الإنجليزي بقيمة 80 مليون يورو.