ممدوح عباس يتقدم ببلاغات لمخالفات في عقود لاعبين ضد مجلس إدارة الزمالك

تقدم الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للمهندس ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، ببعض البلاغات للنائب العام بشأن ما تشهده الأوضاع الحالية داخل نادي الزمالك، إزاء ما تم الاطلاع عليه من مستندات وما تداولته أيضا بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات.

واستندت البلاغات المقدمة من الدكتور كمال شعيب، إلى ما تم الاطلاع عليه من مستندات من نشر أوراق وعقود تثبت أن مجلس الإدارة الحالي قد تعاقد خلال تعاقدات الموسم الرياضي 2022 / 2023 لقطاع فريق كرة القدم بالنادي مع عدد 23 لاعب وهذا ما أمكن حصره - بإجمالي تعاقدات وتعديل عقود بعض اللاعبين الحاليين والتي بلغت قيمتها (1،045،837،941 جنيها ) مليار، والتي شملت ما تم سداده إلى الأندية المتعاقد معها لشراء تلك اللاعبين و(منح)، وذلك بخلاف باقي عقود اللاعبين المستمرة مع الفريق.

بلاغ ممدوح عباس

وأفاد مكتب الدكتور كمال شعيب، بأنه قد تم التقدم بالعديد من البلاغات لمعالي المستشار الجليل النائب العام بشأن هذه المخالفات، وما تضمنته تلك العقود من مخالفات إدارية ومالية تثير شبهة ارتكاب العديد من جرائم العدوان على المال العام كجريمة الأضرار العمدي بأموال النادي والاستيلاء عليه والتربح وتسهيل التربح للغير، وذلك وحفاظا على أموال النادي.