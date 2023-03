بعد برشلونة وتشيلسي.. أندية وادى دجلة تنظم دورة تدريبية لمدربي كرة القدم في مصر يقدمها الهولندي رايموند فيرهيجين

تستضيف أندية وادى دجلة-أكبر أندية رياضية خاصة في مصر- المدرب العالمي رايموند فيرهيجين، مالك مؤسسة Football Coach Evolution، لتقديم دورة تدريبية لمدربي كرة القدم في مصر، حول أحدث الأنظمة التدريبية العالمية لرفع مستوى المهارات الفنية والبدنية للاعبين، لإمداد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر مما يسهم في المنافسة على التتويج بالبطولات القارية والعالمية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية أندية وادى دجلة لتطوير الرياضة المصرية، من خلال التعاون مع كبرى المؤسسات والخبراء الأجانب لتنظيم دورات وورش عمل دوريًا؛ لنقل أحدث الخطط التدريبية ووسائل التدريب الجديدة لمدربين كرة القدم في مصر، في ضوء إيمان "وادى دجلة" بأهمية التعاون مع المدارس المتقدمة في كل الألعاب للاستفادة من خبراتها.

ويشارك بدورة المدرب رايموند فيرهيجين، والتي تعقد لمدة 5 أيام خلال الفترة من 15 إلى 19 مارس المقبل، 45 مدربًا من أكاديميات وادى دجلة، كما يتيح النادي للراغبين من المدربين واللاعبين الكبار من خارج "وادى دجلة" المشاركة بالدورة التدريبية، وسيتم منح المشاركين شهادة معتمدة من FCE.

قال المهندس ماجد سامي مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة، إن استضافة النادي للمدرب ريموند فيرهيجن هي الخطوة الأولى في خطة النادي لعام 2023، للعمل على تطوير الرياضة في مصر من خلال عدة محاور أهمها التوسع في عدد الفروع بالمحافظات وتوفير أعلى مستوى من المرافق الرياضية لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في مصر بالإضافة إلى إقامة البطولات المحلية والدولية، والاستعانة بأشهر المدربين الأجانب والاستفادة من خبراتهم لرفع مستوى الرياضة للمدربين واللاعبين في جميع الرياضات التي تقدمها الأندية، يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تحث على بناء الإنسان المصري فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر وتشجيع ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين جموع الشعب وتحسين البنية التحتية في المنشآت الرياضية.

وعقدت أندية وادى دجلة، ندوة صحفية في اليوم الأول للدورة، حضرها المدرب رايموند فيرهيجين، عرض خلالها أحدث الأنظمة لتطوير مستوى المدربين، وانعكاس ذلك على أداء اللاعبين، كما أجاب على استفسارات الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام حول رأيه في مستوى اللاعب المصري، أبرز مزايا وكيفية العمل على تطوير مستواه.

اختارت إدارة أندية وادى دجلة، التعاون مع المدرب رايموند فيرهيجين صاحب مؤسسة Football Coach Evolution، التي اعتمدت عليها العديد من اتحادات الكرة والأندية الرياضية حول العالم لتطوير أداء المدربين واللاعبين والأندية والمنتخبات، وسبق أن أقامت دورات تدريبية في أندية تشيلسي، وبرشلونة، وفينورد روتردام، وبنفيكا، وكلوب بروج، وأتليتكو مدريد.

ويمتلك الهولندي رايموند فيرهيجين، سيرة ذاتية قوية في تدريب الناشئين بكبرى الأندية الأوروبية، فبعدما اعتزل اللعب في سن 18 سنة لإصابته بإصابة مزمنة، مما دفعه لدراسة علم وظائف الأعضاء وعلم النفس الرياضي في جامعة أمستردام الحرة، كما حصل على درجة ماجستير من ذات الجامعة عام 1995، وفي نفس العام طرح أول كتبه في عالم التدريب "soccer for Conditioning"، والذي أصبح الكتاب الخاص لتعليم المدربين من اتحاد كرة القدم الهولندي في عام 1997، كما نشر رايموند كتاب "Periodization Football"، وهو الكتاب الأكثر مبيعًا في عام 2014، وتم بيع أكثر من 30 ألف نسخة حول العالم.

كما شارك "فيرهيجين" كمساعد في 4 كأس عالم و4 بطولة أمم أوروبا ومع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، وقدم جميع الخبرات التي اكتسبها على المستوى الدولي في عام 2015 في كتاب "How simple can it be" الذي نشر بالهولندية والإنجليزية والبرتغالية واليابانية والصينية من بين لغات أخري.

تمتلك أندية وادى دجلة واحدة من أكبر وأقوى أكاديميات كرة القدم في مصر، والتي أدارها نادي أرسنال سابقًا، ويتدرب بها حاليًا أكثر من 5000 لاعب ولاعبة، وتطبق الأكاديمية منهج المدرب المخضرم مانويل جوزيه، وتسعى الأندية من خلال هذه الأكاديمية إلى تطوير تعليم كرة القدم في مصر من خلال التطوير المستمر للمدربين وتزويدهم بأحدث وسائل التدريب والاستعانة بأشهر المدربين الأجانب والاستفادة بخبراتهم لرفع مستوي كرة القدم في النوادى.