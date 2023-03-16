تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية

طلاب الثانوية العامة طوال العام، في حالة قلق وتوتر، بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة، لمعرفة الجدول تفصيليا للشعبتين العلمية والأدبية، والموعد الذي ستبدأ فيه الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

ويترقب طلاب الثانوية العامة على أحر من الجمر موعد الامتحانات لتحديد مصيرهم فيما بعد والكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، ويجدون ويجتهدون أملين من الله عز وجل أن يلتحقوا بالكلية التي يرغبونها.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، بات حديث طلاب في مرحلة الشهادة الثانوية، وعلى الطلاب الاطلاع على الجدول للبدأ في المذاكرة بأولوية المواد التي سيتم البدء بها الامتحان.

للشعبتين.. جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة من الأمور التي تشغل بال الكثيرين حاليا، حيث تم اعتماده ونشره، فمن الان وحتى موعدالامتحانات يجد الطلاب ويجتهدون ويطلعون على المواد التي تم دراستها خلال تلك الفترة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، بعد اعتماده رسميًا من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، تبين أن جدول امتحانات الثانوية العامة يبدأ يوم 12 يونيو 2023، وعن جدول الشعبة الأدبية أولا إليكم ما يلي:

تبدأ الامتحانات 12 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

مادتي الاقتصاد والاحصاء يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

مادة اللغة العربية يوم الأحد 18 يونيو 2023.

مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

مادة الجغرافيا يوم الأحد 25 يونيو 2023.

إجازة عيد الأضحي من 27 يونيو حتي 1 يوليو المقبل.

مادة التاريخ يوم الأحد 2 يوليو 2023.

مادة اللغة الأجنبية الأولي يوم الخميس 6 يوليو 2023.

مادة علم النفس والاجتماع يوم الأحد 9 يوليو 2023.

مادة الفلسفة والمنطق يوم الخميس 13 يوليو 2023.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، تبين أن جدول امتحانات الثانوية العامة يبدأ يوم 12 يونيو 2023، وعن جدول الشعبة العلمية أولا إليكم ما يلي:

الأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية

الثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل

والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا".

امتحانات الثانوية العامة 2023

وأشارت الوزارة، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون من بنوك الأسئلة، حيث تم تدريب 50 ألف موجه ومعلم على مستوى الجمهورية على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023.

كما أكدت الوزارة، على أهمية صياغة أسئلة الامتحانات بصورة دقيقة وواضحة، كما أكدت على أهمية سرعة الانتهاء من النموذج الاسترشادي لامتحانات الثانوية العامة 2023، موجهة مدير المركز القومي للامتحانات بالإعلان عنه على موقع الوزارة الإلكتروني الأسبوع المقبل.