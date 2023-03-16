تستعرض بوابة الفجر في السطور التالية الشروط المطلوبة للتسجيل علي برنامج حساب المواطن، حيث يعمل البرنامج على تخفيف العبء عن المواطن السعودي متوسط ومحدودي الدخل، حيث يحرص موقع الفجر على توفير كل ما يهم القراء وما يبحثون عنه من معلومات تفيدهم عن حساب المواطن البرنامج السعودي الذي يسهل على السعوديين تحمل أعباء الحياة.

الشروط المطلوبة للتسجيل.. حساب المواطن

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا

الإقامة الدائمة للمواطن في المملكة العربية السعودية

يجب أن يكون مقدم الطلب من ذوي الدخل المنخفض

لا يمتلك مقدم الطلب أية أشياء ثمينة أو غير منقولة مسجلة باسمه

لا يشترط أن يكون المواطن مقيدًا في مكاتب حكومة المملكة العربية السعودية

طريقة التقديم للحصول علي الدعم عبر برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن.. معلومات مهمة

أن يكون المستفيد من مواطني المملكة العربية السعودية

أن يكون لديه إقامة دائمة في المملكة

التأكد من استيفاء دخله الشهري لحد السداد وعدم تجاوزه

ألا يكون المواطن متملك أو مستأجر مسكن منفصل ولا تسكن في أحد المساكن العامة

جميع البيانات التي يكتبها في التطبيق، يجب أن تتوافق مع الأوراق الرسمية

لا يشترط أن يكون المواطن مسجلًا في برامج الدعم الأخرى التي تقدمها الدولة

أهداف برنامج حساب المواطن

يعمل البرنامج على تخفيف العبء عن رب الأسرة والمواطن المستقل ذو الدخل المحدود، فضلا عن أنه يساعد ذلك في توجيه الدعم المالي للمواطنين السعوديين المؤهلين، إلى جانب تقليل الخسائر في الإنفاق العام، وتدريب المواطنين على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

خطوات إضافة مولود جديد في حساب المواطن

الدخول إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن «من هنا»

الضغط على استكمال أو تعبئة الطلب.

الضغط على البيانات التي تخص التابعين والنقر على خانة إضافة.

إضافة المولود واستيفاء المعلومات الخاصة بصلة القرابة وتاريخ الميلاد والعديد من التفاصيل والبيانات المطلوبة.

يتم الضغط على الخانة المتضمنة كلمة حفظ لحفظ البيانات.

يجب الانتظار حتى تتم دراسة الأهلية واستحقاق التابع في حساب المواطن، وظهور الأهلية بالنسبة له والموافقة أو الرفض على إضافته.

شروط الأهلية في حساب المواطن

• أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

• أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

• يشترط كذلك عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

• ويشترط أيضًا توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

حساب المواطن

وانطلق برنامج حساب المواطن من العام 2017 لمساعدة محدودي الدخل، وكشف عن شروطا يجب أن يطبقها الراغبين في الدعم للحصول عليه بكل سهولة، وقد تسلم المواطنين السعوديين مستحقي الدعم الدفعة مارس، ويوم 10 من كل شهر يجب أن يتسلم المواطنين الدعم وفقا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن.

وحساب المواطن هو برنامج حرصت السعودية على تقديمه للمواطن السعودي وخاصة بعد الزيادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية في الأونة الآخيرة ومن المؤكد أن المواطن لا يتحملها فقد عملت جاهدة على إنشاء هذا الحساب للمواطن السعودي.

وبرنامج حساب المواطن وطني خالص، فقد أطلقته المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة كفاءة دعم الحكومة للمواطنين في شكل مباشر، ويتشكل مقدار الدعم وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد، ويكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف.