«أمطار ورياح».. درجات الحرارة المتوقعة من اليوم وحتى 21 مارس (عيد الأم)

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، على شمال البلاد حتي شمال الصعيد يومي الخميس والجمعة، وعن درجات الحرارة وفقا لتوقعات الأرصاد من اليوم وحتى 21 مارس الموافق عيد الأم، إليكم التفاصيل، عبر موقع الفجر الإلكتروني.

حالة الطقس هذه الفترة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في سطور

سادت الشبورة المائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، كما تكون الأمطار اليوم خفيفة بنسبة 20% تقريبا، على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن نشاط الرياح، كشف البيان أنه تكون موجودة على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا علي فتات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة والوجه البحري: 25 - 14

السواحل الشمالية: 24 - 12

جنوب سيناء: 26 - 15

شمال الصعيد: 26 - 10

جنوب الصعيد: 28 - 14

حالة الطقس غدا الجمعة ونسبة الأمطار والرياح

وتوقعت الأرصاد أن حالة الطقس غدا، يسودها أمطار وتكون خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعةـ كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، وتنتشر على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الجمعة

القاهرة والوجه البحري: 25 - 14

السواحل الشمالية: 20 - 14

جنوب سيناء: 26 - 16

شمال الصعيد: 27 - 12

جنوب الصعيد: 31 - 15

حالة الطقس يوم السبت 18 مارس حتي الاثنين 21 مارس

تتوقع هيئة الأرصاد أن تسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة، وتنتشر الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت

القاهرة والوجه البحري: 21 - 13

السواحل الشمالية: 19 - 12

جنوب سيناء: 27 - 16

شمال الصعيد: 23 - 12

جنوب الصعيد: 30 - 13

درجات الحرارة الأحد

القاهرة والوجه البحري: 21 - 12

السواحل الشمالية: 19 - 11

جنوب سيناء: 24 - 15

شمال الصعيد: 22 - 11

جنوب الصعيد: 27 - 14

درجات الحرارة الاثنين

القاهرة والوجه البحري: 20 - 12

السواحل الشمالية: 19 - 11

جنوب سيناء: 24 - 14

شمال الصعيد: 21 - 11

جنوب الصعيد: 25 - 13

وعن تفاصيل طقس اليوم، أضافت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس الخميس، فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتكونت ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية على القاهرة مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة وسجلت سرعتها 30 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.