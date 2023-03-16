"أسمنت سيناء" توقع 3 بروتوكولات تعاون مع محافظة شمال سيناء ضمن أنشطة المسؤولية المجتمعية

تدعم قطاع النقل بـ ٢٠ محطة انتظار للأوتوبيسات تعمل بالطاقة الشمسية.. وتوفر برامج تدريب وتوظيف.. بالإضافة لأعمال تجميل وتشجير لشوارع مدينة العريش



تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء: "نحرص على التعاون مع محافظة شمال سيناء لتقديم أفضل الخدمات للأهالي المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب"



وقعت شركة أسمنت سيناء عددًا من بروتوكولات التعاون مع محافظة شمال سيناء، في مجالات النقل والطاقة المتجددة وتوفير التدريب وفرص العمل لشباب المحافظة، بالإضافة إلى أعمال التشجير والتجميل لبعض المناطق بالمحافظة.

من جانبه، أكد تامر مجدي، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، أن هذه البروتوكولات تأتي في إطار تنفيذ أنشطة المسؤولية المجتمعية لشركة أسمنت سيناء، والتي تستهدف المساهمة في دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظة.

وأوضح "مجدي"، أن بروتوكول التعاون الأول وقعته الشركة مع مركز مدينة العرش لدعم قطاع النقل في المحافظة، وذلك من خلال تشييد ٢٠ محطة انتظار للأوتوبيسات، تعمل بأنظمة الطاقة الشمسية المتطورة، بجانب إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لها، بما يسهم في تقديم خدمات انتقال حديثة للأهالي، وبما يدعم الخطط الخضراء للدولة بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة دعمًا لتحقيق أهداف حماية المناخ، مضيفًا أن البروتكول الأول يتضمن أيضًا القيام بأعمال تجميل وتشجير لشوارع مدينة العريش، بما يسهم في تحسين البيئة المحلية بالمدينة.

وقال "مجدي"، إن البروتوكول الثاني، تم إبرامه مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش، وذلك بهدف تنفيذ برامج تدريبية لطلاب المعهد في فترة العطلة الصيفية داخل مصانع الشركة، بجانب عقد برامج للتدريب التأهيلي لخريجي المعهد لتأهيلهم لسوق العمل، مع إتاحة الفرصة للخريجين للالتحاق بمنظومة العمل داخل المصنع، مضيفًا أن الشركة ستقوم بإعداد البرنامج التدريبي وتوفير المحاضرين ووسائل انتقالهم وإعاشتهم، مع تقديم حافز مادي للطلاب والخريجين خلال فترة التدريب، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لتأهيل وتطوير منظومة القوى العاملة، على الاحتياجات المتلاحقة لسوق العمل، من خلال دعم خطط الدولة لتنمية وتطوير التعليم الفني، عبر زيادة الشراكة مع المدارس والمعاهد الفنية، وتوفير المزيد من فرص العمل لشباب الخريجين.

وأضاف تامر مجدي، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، أن البروتوكول الثالث تم توقيعه بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، بهدف تنظيم رحلات مدرسية على مدار العام الدراسي لطلاب المدارس لتعريفهم بأنشطة الشركة، والقيام بجولات ميدانية للطلاب داخل المصنع للتعرف على جوانب ومراحل صناعة الأسمنت، كأحد الصناعات الوطنية الكبرى في البلاد.

وأعرب "مجدي" عن تقديره الكبير لتعاون كافة الأجهزة والجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء مع مبادرات الشركة في مختلف المجالات الخدمية، انطلاقًا من حرصها الكبير على تنفيذ مسؤوليتها المجتمعية، وتحسين جودة حياة المواطنين داخل محافظة شمال سيناء.

توقيع البروتوكول

توقيع البروتوكول

توقيع البروتوكول

توقيع البروتوكول

توقيع البروتوكول