عاجل.. طرح شهادات ادخار جديدة بعائد يصل إلى 22% في أحد البنوك المصرية

مع ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة أعلن أحد البنوك المصرية عن طرح حزمة من شهادات الادخار الجديدة بأسعار فائدة مرتفعة يصل لـ22% وفق آجال كل شهادة ودورية صرف العائد كما أورده على موقعه الإلكتروني.

وطرح بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حزمة من شهادات الادخار الجديدة للأفراد وكبار السن والمؤسسات بأسعار فائدة تعد الأعلى على مستوى البنوك حاليا ودوريات مرنة، حيث تصل لـ22% وفق آجال كل شهادة ودورية صرف العائد كما أورده على موقعه الإلكتروني.

الشهادات الجديدة في بنك ناصر الاجتماعي



وحدد بنك ناصر الاجتماعي أسعار الفائدة على الشهادات الجديدة على النحو التالي: شهادة ثلاثية تراكمية (للأفراد): سعر الفائدة 22% يصرف العائد في نهاية المدة، وشهادة سنة ونصف (الأفراد): نسبة الفائدة 20% يصرف العائد عند الاستحقاق، وفق موقع البنك عبر الإنترنت، والشهادة الثلاثية (رد الجميل) لكبار السن من 60 عامًا إلى فوق: سعر الفائدة هو 17.75% يصرف العائد شهريًا، و19.25% يصرف سنوي ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه.

وبحسب موقع بنك ناصر الاجتماعي، يتيح شهادة أخرى لرد الجميل بأجل سنة واحدة بسعر فائدة 11.75% للعائد الشهري، و12.95% نهاية استحقاق الشهادة، وكان يصدر البنك شهادة ادخار، يمكن الاستثمار فيها لمدة عامين، ويصل العائد لـ 13% سنويا، وأيضا شهادة ادخار جديدة لمدة عام بعائد سنوى 12%، بالتعاون مع وزارة التضامن.



وحدد بنك ناصر الاجتماعي أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية لـ الأفراد: سعر الفائدة السنوي 17.5% يصرف العائد شهريًا، و17.75% يصرف ربع سنويًا، و19% يصرف سنويا ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

وحدد بنك ناصر الاجتماعي أسعار الفائدة على الشهادة الثلاثية (للمؤسسات): سعر العائد السنوي 14.5% يصرف العائد سنويا.

ويستفيد من هذه الشهادات أصحاب الإصدارات الجديدة أو الذين انتهى أجل الشهادات لديهم في البنك ويرغبون في تجديدها على الأسعار القائمة.

وكذلك يجوز لأصحاب الشهادات القائمين كسر الشهادات الحالية بعد مرور 6 شهور على شرائها وإعادة استثمار المدخرات في أي شهادة من الجديدة.