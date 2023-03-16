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أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوى في شهر ونصف

الاقتصاد
بوابة الفجر

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في 6 أسابيع عند تسوية تعاملات جلسة الخميس السادس عشر من مارس آذار مع انحسار المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% أو 8.3 دولار إلى 1923 دولارًا للأونصة.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت على مدار الأسبوع الماضي، مع استفادة المعدن الأصفر من حالة القلق بشأن استقرار النظام المصرفي الأوروبي والأميركي.

لكنها تراجعت الخميس إذ استغل Credit Suisse دعم السيولة الذي قدمه المركزي السويسري.

وفي سياق منفصل، رفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس اليوم، رغم المخاوف المحيطة بالقطاع المصرفي.

وأفادت مصادر لوكالة رويترز بأن المركزي الأوروبي وافق على المضي قدمًا في مسألة رفع الفائدة 50 نقطة بعدما أظهر المركزي السويسري دعمه لـcredit Suisse

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