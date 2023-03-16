المركزي الأوروبي: القطاع المصرفي قوي ومرن ولا توجد أزمة سيولة



أكدت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد على قوة ومرونة القطاع المصرفي في خطابها عقب اجتماع البنك الذي رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

ورفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس إلى مستويات 3%، رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي في أوروبا وأميركا حاليًا.

وقالت لاجارد إن القطاع المصرفي أفضل حاليًا بكثير مما كان عليه في 2008، مشيرة إلى أنه في حالة أن كان هناك أزمة سيولة، فإنه سيتم التصرف بسرعة لكنها لا ترى ذلك في الوقت الحالي.

وأضافت لاجارد: الاقتصاد سيتعافى في الأرباع الفصلية المقبلة..وسوق العمل قوي.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، أشارت لاجارد إلى أنها لا تزال شديدة، مؤكدة أن التضخم سيظل مرتفعًا لفترة من الوقت.

وتابعت: معظم التوقعات على المدى الطويل تشير إلى مستويات تضخم عند 2%، ويتطلب ذلك مراقبة مستمرة في ضوء التقلبات الأخيرة.

هذا وأشارت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي إلى أن المخاطر بالنسبة لتوقعات النمو تميل نحو الجانب الهبوطي.

وفيما يتعلق بمسار معدل الفائدة، شددت لاجارد على أنه من المستحيل التنبؤ به.

هذا ويتوقع المركزي الأوروبي نمو الاقتصاد بنحو 1.6% في العام المقبل و2025، فيما يرى أن التضخم سيظل مرتفعًا للغاية لفترة أطول.