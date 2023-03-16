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أسعار النفط ترتفع في ختام التعاملات بعد اجتماع سعودي وروسي

الاقتصاد
بوابة الفجر

اختتمت أسعار النفط التعاملات مرتفعا واحدا بالمئة يوم الخميس لينهي سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات مدعوما بأنباء عن اجتماع بين السعودية وروسيا لبحث سبل تعزيز استقرار السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار، بما يعادل واحدا بالمئة، لتبلغ 74.70 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا، أو 1.1 بالمئة، مسجلة 68.35 دولار للبرميل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سعودية أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اجتمعا في العاصمة السعودية الرياض لبحث مساعي مجموعة أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق.

وقالت التقارير إن الدولتين أكدتا التزامهما بالقرار الذي اتخذته أوبك+ في أكتوبر تشرين الأول بخفض مستوى الإنتاج المستهدف مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال "أيقظت الأنباء المضاربين على الصعود في السوق وكان ذلك متوقعا نوعا ما في ظل موجة البيع التي شهدناها خلال الجلسات القليلة الماضية".

وفي وقت سابق من جلسة يوم الخميس، هبط الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل إلى أدنى مستوى خلال نحو 15 شهرا. وهبط الخام الأمريكي دون 70 دولارا يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ 20 ديسمبر كانون الثاني 2021.

واستمدت أسعار النفط الدعم أيضا من تعافي الأسواق المالية بصفة عامة بعدما تلقى بنك كريدي سويس حزمة إنقاذ من الجهات التنظيمية السويسرية، وطمأنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المشرعين الأمريكيين بشأن قوة النظام المصرفي الأمريكي.

وتراجع الدولار يوم الخميس وهو ما يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأجنبية ويعزز الطلب.

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