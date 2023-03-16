ads

الصين تنشئ هيئة رقابة مالية يديرها الحزب الشيوعي

الاقتصاد
بوابة الفجر

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية يوم الخميس بأن بكين ستنشئ هيئة رقابة مالية يديرها الحزب الشيوعي في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق للهيئات الحاكمة بهدف منح الحزب الحاكم السيطرة المباشرة والإشراف على الشؤون المالية.

ومن شأن إنشاء اللجنة المالية المركزية حل لجنة الاستقرار المالي والتنمية التي تديرها الدولة، وهي هيئة قوية أُنشأت في 2017 ويرأسها نائب رئيس الوزراء سابقا ليو خه للحد من المخاطر في المنظومة المالية المعقدة والمبهمة في كثير من الأحيان بالصين.

ووفقا لخطة نشرتها وسائل إعلام حكومية، ستضطلع الهيئة الرقابية الجديدة بالمسؤولية عن أرفع مستويات وضع خطط وتطوير ومراقبة القطاع المالي وتعزيز "القيادة الموحدة للعمل المالي".

ولتعزيز الدور الأيديولوجي والسياسي للحزب في النظام المالي الصيني ككل، سيتم أيضا إنشاء لجنة عمل مالي مركزية منفصلة.

تأتي إعادة تنظيم الهيئات المالية التي تديرها الدولة والحزب بعد أن حقق الرئيس الصيني شي جين بينغ فوزا غير مسبوق بولاية ثالثة في زعامة الحزب في أكتوبر تشرين الأول، وكذلك فترة جديدة في رئاسة البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري، مما جعله أقوى زعيم للصين منذ ماو تسي تونغ.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل - خوفا من بيراميدز.. الأهلي يقرر التجديد لنجم الفريق بعد موافقة كولر

عاجل.. ريال مدريد يتخلى عن مبابي مقابل ضم 3 لاعبين

عاجل.. ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول

سعر الذهب اليوم الجمعة 17 مارس 2023 بسوق الصاغة

تشكيلة الزمالك اليوم لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. الجزيري يقود الهجوم رفقة زيزو

هدف لن ينسى بسهولة.. ببيدرو جونزاليس مهاجم سبورتنج لشبونة يفاجىء حارس آرسنال بتلك الطريقة "فيديو"

قائمة الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. وموعد القرعة

عاجل.. فيتوريا يقرر ضم ثنائي الأهلي لمعسكر المنتخب إستعدادا لمالاوي