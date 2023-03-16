شيخ الصحفيين: السيسي يحاول إصلاح ما أفسده الدهر.. وهذه علاقتي بالسادات (فيديو)

قال محمد عبد الجواد، الكاتب الصحفي وشيخ الصحفيين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول جاهدًا إصلاح ما أفسده الدهر خلال الفترة فيما بعد 2000 وحتى ثورة 30 يونيو.

وأضاف "عبد الجواد" في حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، "نجحنا 85 عضو إخوان في برلمان 2005 ولولا المرحلة الثالثة كانوا هيبقوا أكتر من كده وصلنا إلى أعداد كبيرة في آخر برلمان تم تزويره".

وفي سياق آخر، كشف تفاصيل علاقته بالرئيس الراحل أنور السادات، مستطردًا "أول مرة حصل اتصال بالرئيس السادات وكالات أنباء الغرب بدأ يطغى علينا وفكرت في عمل وكالة أنباء عالمية ودعيت 70 رئيس وكالة للقاهرة لعمل مشروع أول وكالة أنباء عالمية ودي كانت أول مكالمة تلفونية معه بهذه المناسبة".

وتابع "طلبت منه أن يلقي خطاب عليهم وفي اليوم التالي طلب رئيس وكالة الأسوشيتد برس لقاء الرئيس السادات وطلبت منه اللقاء وذهبت معه، أنا كنت غاوي الأنباء كنت بنزل الوكالة 10 صباحًا وامشي 4 عصرًا وارجع بالليل وممشيش إلا لما تقفل".

واستطرد "من هنا بدأت العلاقة مع الرئيس السادات وكنت أتصل به يوميًا الساعة 11 مساءً لمدة أربع سنوات أنقل له كل ما يحدث في الصحافة العالمية، عندي كل وكالات الأنباء أنقي منه اللي يهمه ويهم مصر وبترتيب المهم وده كان على التليفون وقعدت 12 سنة مع مبارك وكان التعامل معه مختلفًا".