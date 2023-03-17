بتعليق عربي.. معلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد Zamalek اليوم الجمعة في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن معلق مباراة الزمالك ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الجمعة بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

ونجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره الترجي التونسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق شباب بلوزداد، مساء اليوم الجمعة الموافق 17 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023، عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المجموعة الرابعة.

وجاء الفارس الأبيض على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وتذاع أحداث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بشكل مباشر وحصري عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل مباشر وحصري وبأعلى جودة bein sports، بالإضافة لقنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية عبر القناة الأرضية.

معلق مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري

ومن جانبها أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق الصوتي على أحداث مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري، إلى المعلق التونسي رؤوف خليف.