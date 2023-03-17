أسعار اللحوم اليوم الجمعة 17-3-2023 في الأسواق ومعارض أهلا رمضان

تشهد أسعار اللحوم اليوم استقرارًا في الأسواق المحلية ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، ومن المتوقع أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار اللحوم، وذلك وفقًا لدراسات أجراها عدد من الخبراء بعد الإفراج عن مستلزمات الأعلاف وتوافرها في الأسواق، وفي هذا الصدد رصدنا الكثير من عمليات البحث الرائجة بين المواطنين حول أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومحلات الجزارة، حيث تراوح سعر الكبدة البلدي 280 جنيها، بينما يتدرج السعر مخفض في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ اهلا رمضان 180 جنيها للكيلو، وطرح بالأسواق لحوم تشادية بسعر 145 جنيه للكيلو.

وعلى جانب آخر، تطرح وزارة الزراعة في منافذها على مستوى الجمهورية لحومًا بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين، بينما يصل سعر اللحوم البلدي إلى 165 جنيها، وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح اللحوم المجمدة، معارض أهلا رمضان، المنتشرة في أنحاء الجمهورية.



أتاحت الدولة معارض ومنافذ أهلا رمضان في جميع محافظات الجمهورية، خاصة في الميادين الكبرى بكل مدينة ومركز، حيث يتم طرح أسعار اللحوم المجمدة، والطازجة بأسعار أقل من مثيلتها في السوق المحلية، سواء كانت محال جزارة أو السلاسل التجارية.

أسعار اللحوم في منافذ اهلا رمضان 2023 ووزارة الزراعة كالتالي:



أسعار اللحوم اليوم.. بمنافذ الزراعة واهلا رمضان:190 إلى 220 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. اللحوم السودانية الفريش في منافذ الجيش:210 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. اللحوم البلدية الطازجة في منافذ القوات المسلحة:240 إلى 250 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. اللحوم البلدية في منافذ آمان:185جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. لحوم الماعز البلدي بالعظم:200 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. البتلو المستورد بالعظم (أسترالي):140 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. اللحوم المجمدة البرازيلي بمنافذ الجيش: 160 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. اللحم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق: 190 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. اللحم الموزة الهندي: 150 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز البلدي في محلات الجزارة: 240 جنيها إلى 285 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. البتلو البلدي: 180 إلى 260 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. المفروم البلدي: 240 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. سعر كيلو السجق البلدي: 180 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. الاستيك والبوفتيك:250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. عرق التربيانكو:260 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. كباب حلة:240 جنيه إلى 270 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. أسعار الضاني: 200 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 180 جنيها إلى 200 جنيها

أسعار اللحوم اليوم.. وسجل سعر الكبدة البلدى: 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. سعر الكبدة المستوردة المجمدة:160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. السجق المستورد:150 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في محالات الجزارة والسلاسل التجارية



أسعار اللحوم اليوم..الكندوز البلدي في مَحَالّ الجزارة: 250 جنيها إلى 280 جنيها

أسعار اللحوم اليوم..البتلو البلدي: 260 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..المفروم البلدي: 240 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..سعر كيلو السجق البلدي: 170 جنيه

أسعار اللحوم اليوم..الاستيك والبوفتيك:260 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..عرق التربيانكو: 260 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..كباب الحلة: 250 إلى 270 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..أسعار الضاني: من 220 جنيها إلى 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 190 جنيها إلى 200 جنيه

أسعار اللحوم اليوم..وسجل سعر الكبدة البلدى: 250 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..سعر الكبدة المستوردة المجمدة: 150 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..السجق المستورد: 150 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..وسجل سعر الكبدة بين 240 - 280 جنيها الكيلو

أسعار اللحوم اليوم.. وسجل اللحم المفروم العادى 240 - 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم اليوم..بينما سجل البيتلو سعر بين 220 و260 جنيهًا فى الكيلو.

وأكد التجار أن سعر كيلو اللحم القائم الجاموسي للاوزان 300 كجم سجل 110إلي 115 جنيها ووزن 200 كجم ب115جنيها،ووزن 150 كجم ب125 جنيها.

كما أوضح التجار إلي أسعار العجول البقري المتوسطة الوزن تراوحت بين 115 جنيها إلي 150 جنيها للكيلو القباني والخراف 130 جنيها.



المجمعات الاستهلاكية: توافر اللحوم البرازيلية بسعر 120 جنيها والسودانية بـ165 جنيه



أكد رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية محمد أبو مندور عن توافر اللحوم البرازيلية بسعر 120 جنيها، ونظيرتها السودانية بـ165 وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية، لميس الحديدي، على شاشة “on”.

وأوضح أن الحكومة وافقت على استيراد 25 ألف طن سنويا من الدواجن قائلًا: “الاستيراد لتغطية الاحتياج المحلي وفقًا لذلك الاحتياج وما سيتم استيراده يختلف عن الأرصدة المحلية التي تكفي وتغطي لمدة ستة أشهر”.

وأكد: “لدينا احتياطي استراتيجي من الدواجن، ونهدف ليكون الرصيد آمنا”.

وأضاف: “عندنا أرصدة تكفي لمدة ستة أشهر واحنا دائمًا عندنا أرصدة مش بنستورد عشان أزمات بس أو في أوقات معينة”

ولفت إلى أن ذلك هو أحد أدوات الدولة لضبط السوق قائلًا: “أدينا شفنا بمجرد ضخ الدواجن البرازيلية تراجعت أسعار المحلية”.

وأضاف: “الدواجن المستوردة من الأرصدة لها مدد صلاحية طويلة وأي منتج مستورد لا بد أن يمر بمراحل من الرقابة والتدقيق”.

وأكد أن اللحوم الحمراء المستوردة متوفرة قائلًا: ” لدينا لحمة برازيلي مجمدة بـ120 جنيها، واللحوم السودانية بـ165 جنيها”.