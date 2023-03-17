غدًا.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة ومنطقة بالقليوبية لأعمال تطوير

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن قطع المياه عن مناطق تابعة للمرج وهى (سيجال – زينب الوكيل - البركة)، ومناطق تابعة للسلام (السد العالى – أبو رجيلة – تقسيم أبو العز – جميع الإسكانات بمدينة السلام – محطات الصرف الصحى بالسلام – عقد 16 بالجبل الأصفر)، منطقة الشواكر التابعة للقليوبية)، وذلك لمدة 8 ساعات بدءًا من الساعة 10 صباح غدٍ السبت الموافق 18 - 3 -2023، وحتى  الساعة ٦ مساء نفس اليوم.


وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا لقيامها بأعمال لحامات على مواسير الضغط العالي بمحطة مياه المرج استكمالًا لأعمال التطوير التي تتم بالمنطقة. 


وأهابت الشركة  بالمواطنين  وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

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