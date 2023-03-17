وزير قطاع الأعمال يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي تعزيز التعاون وفتح فرص جديدة للاستثمار

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، دانيال روبنستين القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح مجالات وإتاحة فرص جديدة للاستثمار بين البلدين.


أكد المهندس عصمت على عمق العلاقات والشراكة الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء مرور أكثر من مائة عام على إقامة العلاقات الثنائية.
استعرض المهندس محمود عصمت، خلال اللقاء، استراتيجية العمل التي تم إعدادها خلال الشهور القليلة الماضية، والتي تم إقرارها تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة والقطاع الخاص المحلى والأجنبي مع الترحيب بكافة أساليب الشراكة.


 أشار المهندس عصمت إلى أنه تم إعداد خريطة تفصيلية بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة من حيث نوع النشاط والموقع الجغرافي وحجم الاستثمار ودراسة معلوماتية لكل مشروع، وجاري طرحها من خلال العديد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، مشيرا إلى الإجراءات والجهود الحكومية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وكذلك ما تم إنجازه خلال السنوات القليلة الماضية من مشاريع البنية التحتية الضخمة.


من جانبه، أشاد القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، ومعربًا عن اهتمام الشركات الأمريكية بزيادة حجم استثماراتها في مصر.

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