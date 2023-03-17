مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | كورة لايف الأسطورة مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | كورة لايف الأسطورة مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، يسعى الأهلي إلى تصحيح مساره بسرعة أمام القطن الكاميروني خلال الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الكروي 2022-2023، في لقاء يعقد يوم الجمعة بملعب المنتخب الكاميروني.

موعد مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني

ينطلق اللقاء بين الأهلي والقطن الكاميروني عند الساعة الخامسة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر والسادسة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والسابعة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والثامنة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

بين سبورتس 4

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

هذا اللقاء ينتظره عشاق القلعة الحمراء بفارغ الصبر، خاصة أنه يحدد مصير ناديهم من التأهل لدور ربع النهائي حال فوزه على القطن الكاميروني. وينطلق لقاء الهلال السوداني وصن دوانز السبت 18 مارس الجاري، عند الساعة الثانية بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والثالثة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والرابعة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والخامسة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

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