بث مباشر مباراة الأهلي اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني مباشر يلا شووت يوتيوب Yalla Shoot

شاهد مباراة الاهلي والقطن الكاميروني على الهواء مباشرة دون تقطيع، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، ضمن دوري ابطال افريقيا. لأن فريق الأهلي هو الضيف الثقيل لفريق القطن الكاميروني على ملعب رومدي أدجيا. هذه هي المحطة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2022-23. وتغلب الأهلي على القطن الكاميروني في المباراة الأولى برصيد 3 أهداف مقابل صفر. لهذا السبب سنكتشف في مقالتنا الخاصة كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والكاميرون بلا توقف على الهواء مباشرة، الليلة في دوري أبطال إفريقيا 2023.

مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر دون تقطيع اليوم

يمكن مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر دون تقطيع اليوم دوري ابطال افريقيا 2023 عبر القنوات الناقلة. إذ حصلت على حقوق البث والنقل لدوري ابطال افريقيا شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية. فيما يمكن مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني على:

قناة beIN Sports HD 4 وترددها على القمر الصناعي نايل سات بالتردد: 11054.

استقطاب: H.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة:HD.

وترددها على القمر الصناعي نايل سات بالتردد: 11054. استقطاب: H. الترميز: 27500. تصحيح الخطأ: 2/3. الجودة:HD. أيضا يمكن مشاهدة مباراة الاهلى والقطن بث مباشر على تطبيق تود”Tod”.

كذلك مشاهدة مباراة الاهلى والقطن اليوم من خلال الاشتراك بخدمة بي إن كونكت.

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بث مباشر مباراة الاهلي والقطن الكاميروني اليوم

يمكن مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني اليوم على المواقع الرياضية ومنها التالي:

موعد مباراة الاهلي والقطن الكاميروني

من المقرر أن تقام مباراة الاهلي والقطن الكاميروني اليوم الجمعة 17-3-2023 في إياب دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023، بالمواعيد التالية:

في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

كذلك الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية وقطر والبحرين.

بالإضافة إلى الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيلة الاهلي ضد القطن الكاميروني

من المتوقع أن تأتي تشكيلة فريق الاهلي في مباراة الإياب ضد القطن الكاميروني كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

أيضا في خط الدفاع: اللاعب محمد أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، واللاعب خالد عبد الفتاح.

كذلك يلعب في خط الوسط: اللاعب حمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة، واللاعب أحمد قندوسي.

فضلا عن أنه سيلعب في خط الهجوم: محمد شريف، وبيرسي تاو، واللاعب أحمد عبد القادر.

تشكيلة القطن الكاميروني ضد الاهلي

من المتوقع أن يأتي تشكيلة فريق القطن الكاميروني أمام الاهلي كما يلي: