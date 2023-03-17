مشاهدة مباراة الاهلي والقطن بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الاهلي والقطن بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا، مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال افريقيا يلقى اهتمام ومتابعة الملايين من جمهور الأهلي لأنه مؤثر في مشوار المارد الأحمر في البطولة الأفريقية

موعد مباراة الاهلى والقطن الكاميرونى

يحل فريق الاهلى ضيفًا ثقيلا على القطن الكاميرونى فى السادسة مساء غدًا الجمعة، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال 

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال إفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

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تصريحات كولر عن لقاء القطن

على صعيد متصل، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جاهزية الفريق لمباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء غدٍ بمدينة جاروا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

وأوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: "نسعى للظهور بشكل جيد في مباراة الغد، ونعلم أن فريق القطن يريد أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على الثلاث نقاط، وهو ما يؤكد على صعوبة مباراة الغد".

وواصل المدير الفني حديثه: "شاهدت مباريات لفريق القطن مع الفرق الأخرى، والمباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة والمؤجلة من الجولة الأولى، والفريق الكاميروني كان جيدا في مبارياته وبشكل عام القطن فريق مميز جدا".

وأكد أن الأهلي يسعى من أجل الفوز غدا أمام القطن، وأنه سبق أن أكد أيضا على أهمية مباراة صن داونز والهلال السوداني، ولكن ذلك لن يأتي على حساب التركيز في مباراة الغد.

وشدد المدير الفني للفريق على أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط واستكمال المشوار في البطولة.

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