بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني يلا شوت الآن في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الأهلي والقطن الكاميروني اليوم يقدمه موقع الفجر الرياضي لمتابعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، وتقام على ملعب القطن في الكاميرون.

يحتاج النادي الأهلى لتحقيق الفوز اليوم على فريق القطن الكاميروني، كما يحتاج لتحقيق فريق صن داونز الفوز على الهلال السوداني حتى ينجح في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتلقى النادي الأحمر هزيمة كبيرة من صن داونز بخماسية لهدفين.

ويقدم «الفجر الرياضي» بثا مباشرا لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، وستعرف من خلال التقرير موعد مباراة الأهلي والقطن والقنوات الناقلة مبارة الأهلي والقطن، تشكيل الأهلي، معلق مباراة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القطن الكاميروني

تقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم الجمعة الموافقة 17 مارس 2023، على ملعب جروا في السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

ما فرص الأهلي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

لا بديل للأهلي عن الفوز ضد القطن والهلال للمرور إلى ربع النهائي، مع هزيمة الهلال من صن داونز، أو التعادل.. أما فوز الهلال فمعناه توديع الأهلي للبطولة.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا

قنوات بين سبورت تنقل المباراة حصريًا في المنطقة العربية وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت إتش دي beIN Sports HD 4

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اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

تردد قناة بين سبورتس 4 الناقلة لمباراة الأهلي والقطن بث مباشر اليوم

تنقل قناة beIn Sports HD 4

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

معلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

أحمد عبده معلق مباراة الأهلي والقطن.. سيقوم بمهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي والقطن الكاميروني عبر قناة beIN Sports HD 4.

تشكيلة الأهلي أمام القطن الكاميروني

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- ياسر إبراهيم- محمود متولي- خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- محمد مجدي «قفشة».

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر- محمد شريف- بيرسي تاو.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

صن داونز- 10 نقاط

الهلال- 9 نقاط

الأهلي- 4 نقاط

القطن- دون نقاط