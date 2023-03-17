بث مباشر مباراة الاهلى اليوم Youtube | يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والقطن بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

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بث مباشر مباراة الاهلى اليوم Youtube | يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والقطن بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق اليوم أمام القطن في الكاميرون بدوري أبطال إفريقيا حيث إنها ستكون مؤثرة في مشوار الفريق بالبطولة القارية مع الوضع في الإعتبار الأنتظار لمباراة صن داونز والهلال السوداني غدًا ، ونستعرض في التقرير التالي، أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الاهلي والقطن ؟

ج: تقام مباراة اليوم بملعب رودمي أدجيا بمدينة جاروا الكاميرونية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

س: ما هي القناة الناقلة لمباراة الليلة؟

ج: تنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال إفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

س: كيف يتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة ؟

ج: يحتاج الأهلى للفوز على القطن الليلة ثم على الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، وينتظر الأهلى هدية من صن داونز بالفوز على الهلال فى السودان من أجل التأهل.

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وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلى يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السودانى من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة، ويعنى فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلى فى التأهل بشكل رسمى، كما أن أى نتيجة سلبية للمارد الأحمر أمام القطن تعنى خروجه أيضا.

س: ما هو  ترتيب مجموعة الأهلى فى دورى الأبطال؟

ج: يحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط فيما يحتل الهلال السودانى المركز الثانى برصيد 7 نقاط فيما يحتل الاهلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع دون نقاط.

س: ماذا قال كولر مدرب الأهلي عن مباراة اليوم؟

ج: أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جاهزية الفريق لمباراة القطن وأوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي: "نسعى للظهور بشكل جيد في مباراة الغد، ونعلم أن فريق القطن يريد أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على الثلاث نقاط، وهو ما يؤكد على صعوبة المباراة ".

وواصل المدير الفني حديثه: "شاهدت مباريات لفريق القطن مع الفرق الأخرى، والمباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة والمؤجلة من الجولة الأولى، والفريق الكاميروني كان جيدا في مبارياته وبشكل عام القطن فريق مميز جدا".

وأكد أن الأهلي يسعى من أجل الفوز أمام القطن، وأنه سبق أن أكد أيضا على أهمية مباراة صن داونز والهلال السوداني، ولكن ذلك لن يأتي على حساب التركيز في المباراة، وشدد المدير الفني للفريق على أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط واستكمال المشوار في البطولة.

 

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