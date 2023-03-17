مباراة الأهلي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي والقطن بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot، يشهد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مأزقا حقيقيا عند مواجهته أمام القطن الكاميروني علي ستاد رومدي إديجا بمدينة جاروا الكاميرونية، في الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليس فقط بعد أن أصبح فوز الأهلي إلزاميًا من أجل الاحتفاظ بآماله الضعيفة في العبور إلى دور الثمانية للبطولة القارية المرموقة،

وتضميد جراحه التي ألمت به إثر خسارته الثقيلة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية علي ستاد لوفتوس فيرسفيلد بالعاصمة الجنوب إفريقية بريتوريا، بل أيضا لأن تأهل الفريق الأحمر إلي ربع نهائي دوري الأبطال يلزمه تعثر الهلال السوداني علي ملعبه بالخرطوم أمام صن داونز سواء بتعادل بطل السودان أو خسارته أمام ماميلودي،

ليتجمد رصيده عند تسع نقاط أو يصبح عشر نقاط في حالة تعادله، ليبقي علي آمال الأهلي صاحب النقاط الأربع الذي يبحث عن زيادة رصيده إلى عشر نقاط بالفوز على القطن اليوم ثم الهلال في الجولة الختامية على ستاد السلام بالقاهرة.

كما تسبب الجهاز الطبي لصن داونز في صدمة كبيرة للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بعد أن أعلن طبيب ماميلودي أن فريقه سيفقد جهود 11 لاعبا، غالبيتهم من الأساسيين، بسبب الإصابات التي ألمت بهم.

كل ذلك بجانب أن جابرييل هامان، المدير الفني للقطن، يبحث عن إيقاف أساطير الهزائم التي اشتهر بها فريقه أمام الأهلي كما حدث في نسخ بطولة دوري الأبطال أعوام 2008 و2013و2017.

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الأهلي والقطن مهمة صعبة جدا

ورغم هذه الصعوبات فإن كولر استقر على التمسك بآمال العبور إلى دور الثمانية، وبالتالي أداء لقاء كوتون سبور بخطة هجومية بحتة معتمدًا على بعد الأسلحة التهديفية ومفاتيح اللعب الممثلة في محمد مجدي قفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر والجزائري أحمد القندوسي ومحمد شريف والجنوب إفريقي بيرسي تاو، بجانب وجود عدد من اللاعبين أصحاب القدرات التهديفية في المراكز الأخري مثل التونسي علي معلول المدافع الأيسر والمالي أليو ديانج وحمدي فتحي ثنائي متوسط الميدان الدفاعي، وهم لديهم القدرة على ترسيخ عقدة الأهلي لدي الفريق الكاميروني.

وفي المقابل فإن صفوف أصحاب الأرض لاتخلو من عناصر جيدة مثل باتينيت واسو، الذي كان ضمن صفوف المنتخب الكاميروني في النسخة الأخيرة لكأس العالم التي استضافتها قطر، بجانب أن مدرب القطن يراهن على هدوء أعصاب لاعبيه وتركيزهم فقط علي كيفية تحقيق إنجاز الفوز الأول في تاريخ القطن علي الأهلي.

موعد مباراة الأهلى والقطن الكاميرونى فى دورى أبطال إفريقيا

يحل فريق الاهلى ضيفًا ثقيلا على القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم الجمعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى والقطن في دوري أبطال إفريقيا

وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال إفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

مواجهات الأهلي والقطن بالكاميرون

والتقى الأهلي والقطن الكاميروني على ملعب الأخير في أربع مواجهات حيث فاز الأهلي في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في لقاء وحيد.

1- الأهلي 2-2 القطن الكاميروني إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2008.

2- الأهلي 1-1 إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013 (7-6).

3- الأهلي 1-0 القطن الكاميروني ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014.

4- الأهلي 3-1 القطن الكاميروني إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017.