يلا شوت أهم مباريات اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني يلا شووت يوتيوب | الأهلي مباشر، مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في لقاء الحسم بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالمسابقة التي يحمل المارد الأحمر النصيب الأكبر من ألقابها.

بطولة دوري أبطال إفريقيا تشهد منافسة ساخنة بين فريقي الأهلي والقطن الكاميروني بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جاهزية الفريق لمباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء اليوم بمدينة جاروا ضمن منافسات دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

وأوضح: "نسعى للظهور بشكل جيد في مباراة الغد، ونعلم أن فريق القطن يريد أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على الثلاث نقاط، وهو ما يؤكد على صعوبة مباراة الغد".

وواصل المدير الفني حديثه: "شاهدت مباريات لفريق القطن مع الفرق الأخرى، والمباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة والمؤجلة من الجولة الأولى، والفريق الكاميروني كان جيدا في مبارياته وبشكل عام القطن فريق مميز جدا".

وأكد أن الأهلي يسعى من أجل الفوز غدا أمام القطن، وأنه سبق أن أكد أيضا على أهمية مباراة صن داونز والهلال السوداني، ولكن ذلك لن يأتي على حساب التركيز في مباراة الغد.

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وشدد المدير الفني للفريق على أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط واستكمال المشوار في البطولة.

ونقدم إليكم أبرز المعلومات عن اللقاء وموعد مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في بطولة دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة وملعب المواجهة..

موعد مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم الجمعة 17 مارس 2023.

توقيت مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنطلق مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

ملعب مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

تلعب مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، في ملعب "رومدي " بالعاصمة جاروا الكاميرونية.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD 4.

معلق مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

يقوم بالتعليق على مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، المعلق أحمد عبده.

مواجهات الأهلي ضد القطن في الكاميرون

التقى الأهلي ضد القطن الكاميروني على ملعب الأخير في أربع مواجهات حيث فاز الأهلي في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في لقاء وحيد.

1- الأهلي 2-2 القطن الكاميروني إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2008.

2- الأهلي 1-1 إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013 (7-6).

3- الأهلي 1-0 القطن الكاميروني ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014.

4- الأهلي 3-1 القطن الكاميروني إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017.

أهداف الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

أحرز لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي 12 هدفًا خلال الـ6 مباريات التي خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وهم محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وأحمد عبد القادر، وحسين الشحات، وأحمد قندوسي، ورأفت خليل، وبيرسي تاو.