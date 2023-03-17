يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والقطن Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الأهلي اليوم أهم مباريات اليوم

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بوابة الفجر

يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والقطن Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الأهلي اليوم أهم مباريات اليوم، تتجه أنظار جماهير الاهلي اليوم الجمعة لمتابعة مباراة الفريق الأول أمام القطن الكاميروني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا عبر قنوات بي ان سبوتس وقناة تايم سبورت البث الأرضي.

تردد قناة تايم سبورت (البث الأرضي) الناقلة لمباراة الأهلي والقطن 


التردد: 11861 الاستقطاب: رأسي معدل الرمز: 27500 التصحيح: 5\6 التشفير: مفتوحة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر 

 

تردد قناة ليبيا الأحرار HD الجديد 


اسم القناة: Libya Al Ahrar TV.
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 10815.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل التصحيح: 5/6.
الجودة: HD.

 

تردد قناة ETV الإثيوبية SD الجديد 2023


اسم القناة: ETV Mezinagna.
القمر الصناعي: NileSat.
التردد: 11513.
الاستقطاب: عمودي.
معامل التصحيح: 3/4.
الجودة: SD.

قناة الرياضية التونسية:


القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11727

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

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