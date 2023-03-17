مشاهدة مباراة الأهلى اليوم Yalla shoot | مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب، يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نادي القطن الكاميروني، في مباراة مصيرية تجمع بينهما في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023.

حقق المارد الأحمر انتصار وحيد في دوري الأبطال هذا الموسم، كان على القطن بثلاثة أهدافٍ نظيفة، فيما خسر من الهلال السوداني بهدفٍ دون رد ومن صن داونز بالخمسة في لقاءه الأخير، وهي النتيجة التي قربته من توديع المسابقة.

بعد خماسية الجنوب أفريقي في الأهلي، استقر الأخير في المركز الثالث بترتيب المجموعة بأربع نقاط، بفارق 5 نقاطٍ عن الشقيق السوداني، وأصبح لا بديل له عن الفوز بالمباراتين المتبقيتين، وانتظار هدية من صن داونز بالفوز على الهلال.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن بدوري أبطال إفريقيا 2023؟

لدى قنوات "بي إن سبورتس" حقوق النقل الحصري لمنافسات دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وسوف تأتي مباراة الأهلي والقطن عبر شاشتها كما جرت العادة.

القمة المصرية الكاميرونية ستكون عبر شاشة "beIN Sports HD 4" المخصصة لنقل مباريات دوري الأبطال، وهناك طريقة مجانية لمتابعة المباراة، وذلك من خلال البث الأرضي لقناة "Time Sports" المصرية.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والقطن بدوري أبطال إفريقيا 2023؟

سيأتي البث المباشر لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني بوسيلتين تحتاج كل منها اشتراكًا خاصًا، والوسيلة الأولى هي الاشتراك في المنصة الإعلامية لبي إن، وهي تطبيق "تود" والثانية هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

متى ميعاد مباراة الأهلي والقطن في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في إياب دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023، هو يوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

يمكن مشاهدة قناة بي إن سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني من خلال القمر الصناعي نايل سات، وكذلك القمر الصناعي سهيل سات.

تردد بي إن سبورتس 4 على نايل سات