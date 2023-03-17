يلا شوت Ahly SC | بث مباشر مباراة الأهلي والقطن اليوم بوابة الفجر | مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني لايف في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والقطن اليوم بث مباشر Cotton vs Al Ahly في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023 يبحث عنها ملايين مشجعي المارد الأحمر في مصر، حيث يريدون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة التي ستقام في الكاميرون.

ويسعى النادي الأهلي لخطف الثلاث نقاط من معقل القطن بالكاميرون لتزداد فرص تأهله لربع النهائي، وفيما يلي نستعرض معكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وموعد المباراة، وتشكيل الفريقين المتوقع، بالإضافة طاقم التحكيم وفرص الأهلي للتأهل لربه نهائي دوري الأبطال، وترتيب مجموعة الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

وعن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، تبث مجموعة قنوات بين سبورت beIN Sport القطرية كافة مواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا بدءً من دور المجموعات وحتى نهائي البطولة على قنواتها المشفرة فقط في نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحتاج الأهلي إلى الثلاث نقاط في مباراة اليوم ليصل إلى النقطة 7، وذلك الأمر سيعزز فرص تأهله في منافسات الجولة الأخير، وستقدم قناة بين سبورت 4 مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر اليوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وستقام المباراة على ملعب استاد رومدي بمدينة جاروا عاصمة المنطقة الشمالية بالكاميرون، وفيما يلي تردد القناة المشفرة على النايل سات.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

تردد بين سبورت 4 التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا

أما موعد مباراة الأهلي اليوم ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، ستنطلق المباراة اليوم الجمعة بتوقيتات الدول العربية التالية:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت: القاهرة - القدس - طرابلس - الخرطوم - بيروت.

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت: الجزائر - تونس - المغرب.

والساعة 7:00 بتوقيت: السعودية - قطر - سوريا - العراق - البحرين - الأردن - الكويت - اليمن - الكاميرون

والساعة 8:00 بتوقيت: أبو ظبي - سلطنة عمان.

وسيتيح التلفزيون الأرضي الكاميروني مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا بشكل مجاني للجماهير داخل الكاميرون فقط، ومن المتوقع أن تنقل المباراة على قناة CRTV Cameroon وسننقل لكم فيما يلي ترددها:

تردد قناة CRTV Cameroon

قمر صناعي: Telecom 2C 5 غرب

التردد: 3743

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 2785

تصحيح الخطأ: 3/4

مفتوحة

تشكيل الأهلي ضد القطن

قد يختار المدرب السويسري مارسيل كولر تشكيل الأهلي التالي لمواجهة القطن الكاميروني اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد القندوسي.

الهجوم: بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - كهربا.

Cotton vs Al Ahly

تشكيل القطن ضد الأهلي

أما الجانب الآخر، قد يختار المدرب جابريل هامان تشكيل الأهلي التالي لمواجهة القطن الكاميروني اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

حراسة المرمى: مامادو أحمدا ساليو.

خط الدفاع: أبا إبراهيم - تشي مالون - جوني علي - مامادو حسانا.

خط الوسط: ماري سيلفيستر ميكونجو - جاوال كايبا - جيان إيريك مورسو.

الهجوم: باشينت واسو - عبد الرحمن دامان - رمسيس نجويمزو.

Cotton vs Al Ahly

حكم مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف عن حكم حكم مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، حيث اسند الكاف إدارة المباراة للحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو.



الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو

ترتيب مجموعة الأهلي وفرصته في التأهل لربع النهائي

تعتبر فرصة الأهلي في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة بعض الشئ ولكن ليست مستحيلة، لأن الأهلي يحتاج الفوز في مباراة اليوم ضد القطن والفوز ضد الهلال السوداني ليصل إلى النقطة 10، وعليه الفوز بفارق هدفين على الأقل، مع سقوط أو تعادل الهلال السوداني أمام صن داونز، وفيما يلي تفاصيل ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بالأرقام.

الفريق المباريات فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط

1- صن داونز 4 3 1 0 11 5 6 10

2- الهلال 4 3 0 1 5 2 3 9

3- الأهلي 4 1 1 2 7 8 -1 4

4- القطن 4 0 0 4 2 10 -8 0

تردد قناة مفتوحة

نستعرض معكم تردد قناة بين سبورت المفتوحة، حيث تعلن إدارة بين من وقت للآخر عن إتاحة مباريات نهائية ومهمة على القناة بشكل مجاني، لذا عليك تنزيلها على الريسيفر من خلال التردد التالي:

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3