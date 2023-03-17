مباراة الأهلي بث مباشر | يلا شووت مشاهدة مباراة الاهلي والقطن بث مباشر كورة لايف Al Ahly يلاشوت يوتيوب Yalla Shoot، دوري أبطال إفريقيا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق القطن الكاميروني بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

وتقام مباراة الأهلى والقطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء غدا الجمعة بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

وتنتقل قنوات bein sport مباراة الأهلي والقطن الكاميروني باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعقد اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني والذى يشهد الاتفاق على زي الفريقين فى مباراة الغد بالإضافة إلى موعد وصول حافلة الفريقين إلى ملعب المباراة وغيرها من الأمور التنسيقية الخاصة بالمواجهة المرتقبة فى السادسة مساء غد الجمعة فى مدينة جاروا الكاميرونية.

يحضر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي واحد لاعبي الفريق مؤتمر صحفي للحديث عن مباراة القطن الكاميروني المقرر لها غدا الجمعة فى دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس تدريباته فى الكاميرون استعدادا لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها السادسة مساء غد الجمعة فى الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

ووصلت بعثة الأهلي إلى الكاميرون استعدادًا لمباراة الفريق أمام القطن الكاميروني، التي تقام مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستغرقت رحلة الأهلي منذ إقلاع الطائرة من مطار جوهانسبرج وصولًا إلى مطار جاروا ما يقرب من خمس ساعات ونصف الساعة.

وحرصت السفيرة داليا فايز غبريال، سفيرة مصر بالكاميرون، على استقبال بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، فور وصولها إلى مطار جاروا مساء أمس.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلًّا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

مواجهات الأهلي والقطن بالكاميرون

والتقى الأهلي والقطن الكاميروني على ملعب الأخير في أربع مواجهات حيث فاز الأهلي في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في لقاء وحيد.

1- الأهلي 2-2 القطن الكاميروني إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2008.

2- الأهلي 1-1 إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013 (7-6).

3- الأهلي 1-0 القطن الكاميروني ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014.

4- الأهلي 3-1 القطن الكاميروني إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017.

12 هدفًا للأهلي بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم

ونجح لاعبو الأهلي في أحرز 12 هدفًا خلال الـ6 مباريات التي خاضها الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

هدافو الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

1- أحرز محمد عبد المنعم هدفين بواقع هدف في شباك فريق اتحاد المنستيري التونسي بذهاب دور الـ 32 وهدف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الثالثة بدور المجموعات.

2-أحرز حمدي فتحي هدفين في شباك فريق اتحاد المنستيري التونسي بإياب دور الـ 32.

3- سجل محمد شريف هدفين بواقع هدف في شباك فريق القطن الكاميروني بالجولة الأولى بدور المجموعات وهدف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة بدور المجموعات

4 سجل أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق اتحاد المنستيري التونسي بإياب دور الـ 32.

5- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الثالثة بدور المجموعات.

6- أحرز أحمد قندوسي هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني بالجولة الأولى بدور المجموعات.

7- سجل رأفت خليل هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني بالجولة الأولى بدور المجموعات.

8- أحرز بيرسي تاو هدفًا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بالجولة الرابعة بدور المجموعات.