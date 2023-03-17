مشاهدة مباراة الأهلي والقطن يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر دون تقطيع

عُقد مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني، المُقرر إقامتها ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، وذلك بحضور مسئولي الناديين والاتحاد الإفريقي وطاقم التحكيم.

ويواجه الأهلي فريق القطن الكاميروني في السادسة مساء غدًا الجمعة بمدينة جاروا، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع من الأهلي كل من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وعلاء صلاح، المسئول الأمني، بالإضافة لبعض مسئولي نادي القطن.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على ارتداء لاعبي النادي الأهلي الطاقم الأحمر كاملًا في المباراة، فيما يرتدي حارس مرماه، الزي الأخضر، بينما سيرتدي لاعبو القطن الكاميروني الطاقم الأبيض كاملًا، ويرتدي حارسه الزي الأصفر.

وبذلك يكون الفريقان قد قاما بتغيير زيهما عن المباراة الأولى التي جمعتهما في دوري أبطال إفريقيا، حيث ارتدى الأهلي حينها القميص الأحمر والشورت الأبيض، فيما ارتدى فريق القطن الزي الأخضر الكامل.

كما شهد الاجتماع الفني، استعراض كافة الضوابط الخاصة بمباراة الأهلي والقطن، ومن بينها موعد وصول الفريقين وإجراء عمليات الإحماء والمغادرة.

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ويحتاج النادي الأهلي يحتاج للفوز على القطن الكاميروني مع تعثر الهلال السوداني أمام ماميلودي صن داونز في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، من أجل إحياء آماله في التأهل للدور ربع النهائي.

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للمواجهة المرتقبة أمام نادي القطن الكاميروني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني غدًا الجمعة الموافق 17 مارس الحالي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن مباريات الجولة الـ5 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن تٌذاع مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني عبر قناة ” بي إن سبورت” القطرية الناقل الحصري للبطولة الإفريقية بالإضافة لعدد من القنوات المفتوحة.

ونستعرض لكم في السطور التالية ترددات القنوات المفتوحة التي ستذيع مباراة الأهلي والقطن الكاميروني:

قناة ليبيا الأحرار HD الجديد

اسم القناة: Libya Al Ahrar TV.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة ETV الإثيوبية SD الجديد 2023

اسم القناة: ETV Mezinagna.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

الجودة: SD.

قناة الرياضية التونسية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11727

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة ARENA SPORT:

تردد: 11512.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

قناة CBC Sport HD:

تردد: 11135.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

5- قناة IRIB Varzich:

التردد: 11881

معدل الاستقطاب: أفقي



معدل الترميز 27500.