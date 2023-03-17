الأهلي ضد القطن Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والقطن يلا شوت اليوم في حسم التأهل لدر 16 في دوري أبطال إفريقيا، يستضيف نادي القطن الكاميروني نظيره النادي الأهلي المصري في أطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره القطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب «رومدي اديجا» بالكاميرون.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لاعبيه باستعادة الانتصارات الأفريقية بعد الخسارة من صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين لمصالحة الجماهير.

وشدد المدير الفني للنادي الأهلي «مارسيل كولر» على الاعبين بضرورة تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط واستكمال المشوار في البطولة، وعدم التفكير في مباراة صن داونز والهلال.

ومن جانبه أكد المدير الفني لنادي القطن الكاميروني على الأعبين بأهمية المباراة خاصة وأنها على ملعبهم ووسط جماهيرهم.

وطالب المدير الفني لنادي القطن الكاميروني اللاعبين بضرورة تحسين صورة النادي والتعبير عن أنفسهم وحصد الثلاث نقاط لحفظ ماء الوجه، وعدم الخروج دون رصيد من النقاط في نهاية مرحلة دور المجموعات.

آخر مباراة للأهلي والقطن بدوري المجموعات

وخسر النادي الأهلي من نادي صن داونز بخماسية في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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كما خسر نادي القطن الكاميروني من الهلال بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين = ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1 صن داونز الجنوب أفريقي: المركز الأول برصيد 10 نقاط من 4 مباريات

2الهلال السوداني: المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 4 مباريات

3 الأهلي المصري: المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات

4القطن الكاميروني: المركز الرابع والأخير دون نقاط من 4 مباريات

القناة الناقلة لمباريات الأهلي والقطن

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية.

مشوار الأهلي والقطن الكاميروني

تأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في دور الـ 32 على اتحاد المنستيرى التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وفي دور المجموعات خاض الأهلي 4 مباريات، خسر أمام الهلال السوداني بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات، ثم فاز على القطن الكاميروني بثلاث أهداف دون رد، ثم خسر من صن داونز في مباراة الإياب بخمسة اهداف مقابل هدفين.

بدأ القطن الكاميرونى مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا بتخطى عقبة ماتلاما بطل ليسوثو في الدور التمهيدى للبطولة بالفوز ذهابًا بثلاثة أهداف دون رد والفوز بهدف دون رد إيابًا، ثم تخطى عقبة رويال ليبوباردس في دور الـ 32 بالتعادل بهدف لكل فريق ذهابًا ثم الفوز إيابًا بهدفين مقابل هدف.

وفى دور المجموعات تلقى القطن الكاميروني أربع هزائم أمام صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم من الهلال السوداني ذهابا وبهدفين مقابل هدف وإيابا يهدفين دون رد، والأهلي المصري في مباراة الإياب بثلاثة أهداف دون رد.

مران الأهلي الأخير

أنهى النادي مرانه الختامي أمس الخميس على ملعب «رومدي أديجا»، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل أداء الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.