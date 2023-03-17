مشاهدة مباراة الاهلى اليوم: مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، يسعى الأهلي المصري للدفاع عن هيبته عندما يواجه نظيره القطن الكاميروني، اليوم الجمعة، على ملعب أوميني سبورت دو غاروا، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يطمح "المارد الأحمر" لتحقيق الفوز على القطن في عقر داره، من أجل التمسك بالفرصة الاخيرة للصعود لربع نهائي البطولة، التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة 11 في تاريخه، في المقابل تكبد القطن أربعة هزائم تواليًا، وتأكد وداعه للبطولة.



ويحتل صن داونز صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما يقبع الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحتل القطن الكاميرونى المركز الرابع دون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز على القطن خارج ملعبه، ثم الهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط، وينتظر الأهلي هدية من صن داونز بالفوز على الهلال في السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز، فإن الأهلي يحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.

ويعني فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلي في التأهل بشكل رسمي، كما أن أي نتيجة سلبية لـ "المارد الأحمر" أمام القطن تعني خروجه أيضًا.

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ونجح الأهلي في التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة في نسختين 2020، و2021، في حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربي في 2022.

وقاد كولر الأهلي في 30 مباراة، حقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 53 هدفًا، وتلقت شباكه 25 هدفًا، ويحسب للمدرب السويسرى تتويجه بأول ألقابه مع الأهلى على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلي.

وطالب السويسري لاعبي الفريق بالتحلي بروح العزيمة والإصرار في مشوار الفريق بدوري أبطال إفريقيا، وعدم الاستسلام، بعد الخسارة الأخيرة من صن داونز.

وتحدث كولر في جلسة مطولة عقدها مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، أكد لهم خلالها أن فرصة الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال مازالت قائمة، وإن كانت نتائج الآخرين سيكون لها دور في التأهل.

وشدد المدرب السويسري على أن الأهلي لا بد أن يلعب للفوز في مباراة القطن بالكاميرون بدور المجموعات، منتظرًا نتيجة مباراة الهلال وصن داونز في الجولة ذاتها، لأن نتيجتها ستكون حاسمة في مسألة تأهل الأهلي.

ويستعيد الأهلي جهود نجميه حسين الشحات وخالد عبدالفتاح في مباراة القطن الكاميروني بعد تعافيهما من الإصابة، فيما يغيب أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولي بسبب الإصابة، كما يغيب التونسي محمد الضاوي بسبب تواجده مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيرة القطن الكاميرون الليلة على استاد «رومدي أديجا» في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

يدخل الأهلي المباراة من أجل تحسين المسار والعودة لنغمة الانتصارت في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة التاريخية أمام صن دوانز في الجولة الماضية بخمسة أهداف مقابل هدفين وتعتبر المحاولة

الأخيرة للمارد الأحمر من أجل محاولة التأهل للدور القادمة من البطولة، بينما يدخل القطن مستغلًا عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق أول انتصار في دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

وتذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات ” بي إن سبورتس القطرية” وتنقل أحداث مباراة الأهلي والقطن الكاميروني عبر قناة beIN Sports HD 4 .

معلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

كما أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية تعيين احمد عبده معلقًا لمباراة الأهلي والقطن

الكاميروني في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

حكم مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

أعلنت لجنة الحكام تعيين الكيني بيتر واويرو كاماكو، حكمًا لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في أول

مباراة يديرها للمارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي

صن داونز الجنوب الإفريقي 10 نقاط

الهلال السوداني 9 نقاط

الأهلي المصري 4 نقاط

القطن الكاميروني دون نقاط.