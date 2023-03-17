مشاهدة مباراة الأهلي والقطن يلا شوت بث مباشر yalla kora يلا كورة مباراة الأهلي بث مباشر تويتر، لم يعد أمام الأهلي خيار آخر سوى الفوز على القطن الكاميروني وانتظار مساعدة صن داونز حتى ينجح في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

خيّب النادي الأحمر الآمال بالهزيمة الساحقة من صن داونز بخماسية لهدفين، وأصبحت مسألة تأهله تعتمد على فوز أو تعادل النادي الجنوب أفريقي مع الهلال في السودان.

لكن في سبيل استقبال هدية صن داونز، ينبغي على الأهلي أولًا أن ينجح في الفوز على القطن في الكاميرون، وهي مهمة على الورق تبدو صعبة، لكن عمليا في المتناول.

النادي الكاميروني كان أول مودعي مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة في أول 4 مباريات، وبالفعل خسر من الهلال على أرضه دون صعوبات تذكر للنادي السوداني.

وكان الأهلي قد سحق القطن بثلاثية نظيفة على ملعب السلام في مباراة الجولة الأولى، مما يؤكد أن فارق المستوى لصالح النادي الأحمر، ما يمنحه الأفضلية حتى لو أقيمت المباراة في الكاميرون.

ميعاد مباراة الأهلي القادمة ضد القطن الكاميروني

تقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني يوم الجمعة الموافقة 17 مارس/آذار 2023، على ملعب جروا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

ستكون مباراة الأهلي والقطن الكاميروني منقولة من خلال قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات.

وخصصت القناة البنفسجية قناة "beIN Sports HD 4" لنقل مجريات المباراة، والمخصصة لنقل مباريات الفاعليات الأفريقية بشكلٍ عام.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني

سيكون البث المباشر لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني متاحًا بوسيلتين مدفوعتين.

الوسيلة الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود"، والأخرى هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

من معلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

سيتولى المعلق المصري "أحمد عبده" مهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي والقطن الكاميروني عبر قناة beIN Sports HD 4.

ما هي غيابات الأهلي أمام القطن الكاميروني؟



أحدث المنضمين إلى قائمة مصابي الأهلي هو محمد عبدالمنعم، بعد إصابته في مباراة صن داونز بآلام في العضلة الضامة.

وحسب ما أشارت له بعض وسائل الإعلام المصرية، فمن المحتمل أيضًا غياب علي معلول ومحمد هاني عن القائمة للإجهاد.

يُضاف إلى هذه القائمة اسم الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد، كما لا تزال جاهزية عمرو السولية محل شكوك بعد إصابته التي أبعدته آخر شهر عن الملاعب.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام القطن الكاميروني

بحب ما تداولته الصحف المصرية، ستشهد مباراة الأهلي والقطن 5 تغييرات عن تشكيلة الأهلي أمام صن داونز.

سيتم تغيير لاعبي وسط الملعب وخط الهجوم، وكذلك هناك نية لإراحة معلول ومحمد هاني.

تشكيلة الأهلي أمام القطن الكاميروني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمود متولي - خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - محمد مجدي "قفشة".

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر - محمد شريف - بيرسي تاو.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

صن داونز - 10 نقاط الهلال - 9 نقاط الأهلي - 4 نقاط القطن - دون نقاط

ما هي فرص الأهلي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

بصورة مبدئية، لا بديل للأهلي عن الفوز أمام القطن ثم الهلال للعبور إلى ربع النهائي.

لكن الفوز بالمباراتين ينبغي أن يتوازى مع هزيمة الهلال من صن داونز، أو التعادل على أقل تقدير. أما فوز النادي السوداني فسيعني توديع الأهلي للبطولة من المجموعات للمرة الأولى منذ 2016.