مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة الأهلي والقطن في دوري أبطال إفريقيا يواجه نادي الأهلي نظيره القطن في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا المباراة التي ستقام على استاد ملعب فريق القطن الكاميروني.

بث مباشر مباراة الأهلي والقطن في دوري أبطال إفريقيا

ونقدم عبر موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي والقطن في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن بجودة HD

يمكنك متابعة مباراة الأهلي والقطن عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط. وتحديدا تنقل مباراة الأهلي ضد القطن عبر beIN Sports HD 4.

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك لخوض مباراة القطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام القطن الكاميروني وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني وذلك من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة السابعة للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



الأهلي يغادر الكاميرون مباشرة عقب مباراة القطن اليوم

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق القطن الكاميروني بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وقرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر مغادرة الكاميرون مباشرة عقب انتهاء مباراة اليوم أمام القطن الكاميروني حيث تعود بعثة الاهلي على متن طائرة خاصة.

محمد شريف يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام القطن الكاميروني

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق القطن الكاميروني بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بالجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر مباراة القطن الكاميروني بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: على معلول - ياسر ابراهيم - محمد عبد المنعم - خالد عبد الفتاح

في خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي

في خط الهجوم: بيرسى تاو- محمد شريف، أحمد عبد القادر



كولر يجتمع مع هجوم الأهلي قبل مباراة القطن الكاميروني

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع لاعبي الخط الأمامي بالفريق قبل مباراة القطن الكاميروني اليوم من أجل مطالبتهم باستغلال أنصاف الفرص للتسجيل فى شباك المنافس لحسم المباراة مبكرًا.