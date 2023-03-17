مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

بثًا مباشرًا وتغطية خاصة لمباراة الأهلي والقطن، التي ستجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في الكاميرون.

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر

تحركت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من مقر فندق الإقامة إلى ملعب رومدي أدجيا، استعدادًا لمواجهة القطن الكاميروني، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

- المركز الأول.. صن داونز الجنوب إفريقي، بجدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل 5 أهداف.

- المركز الثاني.. الهلال السوداني، بجدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات وهُزم في مواجهة واحدة، فيما سجل 5 أهداف واستقبل هدفين.

- المركز الثالث.. الأهلي المصري، بجدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، بعد أن حقق الفوز في مباراة وتعادل في أخرى وهُزم في مباراتين، فيما سجل 7 أهداف واستقبل 8 أهداف.

- المركز الرابع.. القطن الكاميروني، بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، دون رصيد من النقاط، بعدما خسر في 4 مباريات ولم يتعادل أو يفز في أي مباراة أخرى، فيما سجل هدفين واستقبل 10 أهداف.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة القطن على النحو التالي

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

- خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية.

- أماهما: أحمد عبدالقادر ـ محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

- خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

موعد مباراة الأهلي اليوم بتوقيت مصر

وتنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، بمدينة جاروا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ملعب مباراة الأهلي والقطن بدوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، مساء اليوم الجمعة، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والقطن بدوري أبطال إفريقيا

تُذاع مباراة الأهلي والقطن، بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر فضائية "beIN Sports HD 4"، بتعليق صوتي لـ "أحمد عبده".

مواجهات الأهلي ضد القطن في الكاميرون

التقى الأهلي ضد القطن الكاميروني على ملعب الأخير في أربع مواجهات حيث فاز الأهلي في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في لقاء وحيد.

1- الأهلي 2-2 القطن الكاميروني إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2008.

2- الأهلي 1-1 إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013 (7-6).

3- الأهلي 1-0 القطن الكاميروني ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2014.

4- الأهلي 3-1 القطن الكاميروني إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017.