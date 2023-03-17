مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.. يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وهي قناة تابعة للتلفزيون الكاميروني الذي يحق له نقل مباراة القطن ضد الأهلي بشكل مجاني للجماهير داخل الكاميرون فقط، وفقًا للوائح.

ونستعرض معكم عبر السطور التالية تردد CRTV Cameroon التي ستتيح مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، بالإضافة إلى فرص الأهلي للتأهل لربع نهائي البطولة الأكبر إفريقيا بين الأندية، وطاقم التحكيم، وكذلك ترددات كافة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم.

قناة CRTV Cameroon تتيح مشاهدة مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

كما ذكرنا لكم أن قناة CRTV Cameroon تتيح مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر اليوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري في ثمن دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، وستقام المباراة على ملعب استاد رومدي بمدينة جاروا في الكاميرون.

كما ستنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت الكاميرون والسعودية، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة 5:00 مساءً بتوقيت الجزائر وتونس، المغرب، ونستعرض معكم فيما يلي تردد قناة CRTV Cameroon المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

تردد قناة CRTV Cameroon قمر صناعي: Telecom 2C التردد: 3743 الاستقطاب: أفقي الترميز: 2785 تصحيح الخطأ: 3/4 مفتوحة

وقبل تسجيل تردد القناة لمشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد القطن الكاميروني، عليك توجيه طبق الدش إلى اتجاه Telecom 2C إن وجد، وذلك ليلتقط الريسفر إشارة القمر الصناعي وتشغل القناة فور تنزيل ترددها.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد القطن اليوم في دوري الأبطال

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد القطن اليوم في دوري الأبطال على النايل سات والمالكة لحقوق إذاعة المباراة بشكل حصري للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهي مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، وستبث قناة 4 bein Sports اللقاء من خلال الترددات التالية:

تردد قناة 4 bein Sports قمر صناعي: النايل سات قمر صناعي: سهيل سات التردد: 11054 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة التردد: 11585 الاستقطاب: رأسي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 2/3 مشفرة

طاقم تحكيم مباراة الأهلي اليوم والقطن

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، طاقم تحكيم مباراة الأهلي والقطن اليوم في منافسة الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وأسند الكاف إدارة مباراة القطن ضد الأهلي إلى الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو.

فرص الأهلي للصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يمتلك الأهلي صاحب الـ 4 نقاط، فرصة وحيدة في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي الفوز في مباراة اليوم ضد القطن، والفوز ضد الهلال السوداني أيضًا، مع سقوط الهلال أو تعادله مع صن داونز، وحال تعادل الهلال وصن دوانز، يجب على الأهلي أن يراعي فارق الأهداف، أي مطالب منه في مباراتي القطن والهلال، أن يفوز بفارق هدفين على الأقل.

تشكيل مباراة الأهلي والقطن المتوقع

ونستعرض معكم في السطور التالية تشكيل مباراة الأهلي والقطن المتوقع لمواجهة اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام القطن حارس المرمى خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم محمد الشناوي خالد عبدالفتاح ياسر إبراهيم محمد عبدالمنعم علي معلول أليو ديانج مروان عطية أحمد القندوسي

بيرسي تاو طاهر محمد طاهر كهربا تشكيل القطن المتوقع أمام الأهلي حارس المرمى خط الدفاع خط الوسط خط الهجوم مامادو أحمدا ساليو أبا إبراهيم تشي مالون جوني علي مامادو حسانا ماري سيلفيستر ميكونجو جاوال كايبا جيان إيريك مورسو

باشينت واسو عبد الرحمن دامان رمسيس نجويمزو



جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة مهمة اليوم أيضًا في دوري أبطال إفريقيا ضد فرق شباب بلوزداد الجزائر، وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وحال فوز الزمالك في مباراة اليوم سيضمن تأهله بشكل كبير، خاصة أن فريق المريخ السوداني منافس الزمالك تعادل إيجابيًا مع الترجي التونسي بهدف لكل فريق، وضمن الترجي تأهله، ويبقى الصراع على المركز الثاني بين الزمالك وشباب بلوزداد.