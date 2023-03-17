مشاهدة مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر.. الأهلي ضد القطن مباشر

بث مباشر الأهلي والقطن الكاميروني اليوم يقدمه موقع الفجر الرياضي لمتابعة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، وتقام على ملعب القطن في الكاميرون.

تشكيل الأهلي الرسمي ضد القطن اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبدالمنعم ـ على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبدالقادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

يحتاج النادي الأهلى لتحقيق الفوز اليوم على فريق القطن الكاميروني، كما يحتاج لتحقيق فريق صن داونز الفوز على الهلال السوداني حتى ينجح في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتلقى النادي الأحمر هزيمة كبيرة من صن داونز بخماسية لهدفين.

بثا مباشرا لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا، وستعرف من خلال التقرير موعد مباراة الأهلي والقطن والقنوات الناقلة مبارة الأهلي والقطن، تشكيل الأهلي، معلق مباراة الأهلي.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد القطن الكاميروني

تقام مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم الجمعة الموافقة 17 مارس 2023، على ملعب جروا في السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

ما فرص الأهلي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023؟

لا بديل للأهلي عن الفوز ضد القطن والهلال للمرور إلى ربع النهائي، مع هزيمة الهلال من صن داونز، أو التعادل.. أما فوز الهلال فمعناه توديع الأهلي للبطولة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والقطن اليوم في دوري أبطال إفريقيا

قنوات بين سبورت تنقل المباراة حصريًا في المنطقة العربية وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت إتش دي beIN Sports HD 4

تردد قناة بين سبورتس 4 الناقلة لمباراة الأهلي والقطن بث مباشر اليوم

تنقل قناة beIn Sports HD 4

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

معلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 2023؟

أحمد عبده معلق مباراة الأهلي والقطن.. سيقوم بمهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي والقطن الكاميروني عبر قناة beIN Sports HD 4.

تشكيلة الأهلي أمام القطن الكاميروني

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- ياسر إبراهيم- محمود متولي- خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- محمد مجدي «قفشة».

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر- محمد شريف- بيرسي تاو.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

صن داونز- 10 نقاط

الهلال- 9 نقاط

الأهلي- 4 نقاط

القطن- دون نقاط

مباراة الأهلي والقطن بث مباشر، ومعلومات كاملة عن المباراة تتضمن: موعد مبارة الأهلي ضد القطن الكاميروني، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا 2023، حكم مباراة الأهلي، تشكيل الأهلي، معلق مباراة الأهلي اليوم، نتائج الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وترتيب مجموعة الأهلي، ومواعد مباراة الأهلي القادمة.

بث مباشر لحظة بلحظة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد القطن فى دوري أبطال افريقيا من لحظة بداية المباراة وحتى تحليل النتيجة فيما يلي:

بداية المباراة:

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تشكيل الأهلي الرسمي ضد القطن اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبدالمنعم ـ على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبدالقادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا اليوم قبل مباراة القطن اليوم

تضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كل من: نادي الهلال السوداني، نادي صن داونز الجنوب أفريقي، نادي القطن الكاميروني، بالإضافة إلى النادي الأهلي المصري.

صن داونز- المركز الأول- 10 نقاط.

الهلال السوداني- المركز الثاني- 9 نقاط.

الأهلي- المركز الثالث- 4 نقاط.

القطن الكاميروني- المركز الرابع- دون نقاط.

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معلق مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني اليوم

اختارت شبكة قنوات بي إن سبورت المعلق الرياضي أحمد عبده، ليكون معلق مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني اليوم في دوري أبطال إفريقيا.



مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر في دورى أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن اليوم بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

تأتي مجموعة قنوات بين سبورت علي قائمة أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقطن ولكونها تملك حق النقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمباراة، ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي اليوم عبر قناة بين سبورت إتش دي 4- beIN Sports HD 4.

تردد قناة بين سبورتس 4 الناقلة لمباراة الأهلي والقطن بث مباشر اليوم

تنقل قناة بين سبورت 4 – beIn Sports HD 4 المشفرة على النايل سات مباراة الأهلي بث مباشر اليوم عبر التردد التالي:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

وتوجد عدد من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واالقطن الكاميروني بث مباشر اليوم.

تردد قناة ليبيا الأحرار الناقلة لمباراة الأهلي ضد القطن بث مباشر فى دوري أبطال إفريقيا

اسم القناة: Libya Al Ahrar TV.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة ETV الإثيوبية الناقلة لمباراة القطن ضد الأهلي بث مباشر فى دوري أبطال إفريقيا اليوم

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة الرياضية التونسية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم بث مباشر فى دوري أبطال إفريقيا اليوم

تردد قناة رياضة التونسية اليوم هو:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11727

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ARENA SPORT الناقلة لمبارة الأهلي بث مباشر

التردد: 11512

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

تردد قناة IRIB Varzich الناقلة بث مباشر لمباراة الأهلي اليوم فى دوري أبطال إفريقيا

التردد: 11881

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

موعد مباراة الأهلي والقطن في دوري أبطال إفريقيا

وتحدد موعد مباراة الأهلي والقطن في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، والتى تقام علي ملعب رومدي اديجا فى الكاميرون.

ويوافق موعد مباراة الأهلي اليوم بتوقيت الكاميرون الساعة 5 مساءً.

ويوافق موعد مباراة الأهلي اليوم الساعة 7 بتوقيت الكويت والسعودية قطر

ويوافق موعد ماتش الأهلي ضد القطن اليوم الساعة 6 بتوقيت ليبيا والأردن والسودان.

ويوافق موعد ماتش القطن ضد الأهلي الساعة 5 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام القطن الكاميروني اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي اليوم أمام نادي القطن الكاميروني في مباراة العودة في دوري أبطال إفريقيا اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - علي معلول - محمد عبد المنعم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي - أحمد قندوسي.

خط الهجوم: محمد شريف- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو.

نتائج مباريات النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

جاءت نتائج النادي الأهلي في مباريات دوري أبطال إفريقيا والذي لعب خلاله 4 مباريات حقق خلالها فوز وتعادل وخسر مبارتين:

نتيجة مباراة الأهلي ضد القطن: فاز الأهلي على القطن (3-0) في مباراة السبت 4 مارس 2023.

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز: تعادل الأهلي مع صن داونز (2-2) في مباراة السبت 25 فبراير 2023.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الهلال: خسر الأهلي أمام الهلال (1-0) في مباراة السبت 18 فبراير 2023.

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز (العودة): خسر الأهلي أمام صن داونز (5-2) في مباراة السبت 11 مارس 2023.



مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر في دورى أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام القطن الكاميروني اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يتوقع أن يكون تشكيل القطن الكاميروني اليوم أمام النادي الأهلي في مباراة العودة في دوري أبطال إفريقيا اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: جادن اللمبتنان.

خط الدفاع: جوني علي - شي مالوني - إبراهيا أبا - مامادو حسن،

خط الوسط: جوال كايبا - براودن إينو - بريس إيبودجي.

خط الهجوم: عبدالرحمن دامان - بيشينت واسو - رمسيس دونفاك.



مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر في دورى أبطال إفريقيا

حكم مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، حكم مباراة الأهلي والقطن الكاميروني، وهو الحكم الكيني الدولي، بيتر واويرو كاماكو، والذي يقوم بالتحكيم فى أول مباراة له يديرها للنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023

تأتتي آخر مباريات جدول مواعيد دوري أبطال إفريقيا للنادي الأهلي ضد الهلال السوداني كما يلي:

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الهلال، يوم الجمعة 31 مارس 2023، الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ملعب الأهلي WE السلام.



مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر في دورى أبطال إفريقيا

قائمة الأهلي الأفريقية 2023

تأتي قائمة النادي الأهلي فى دروي أبطال إفريقيا 2023 كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي لطفي - حمزة علاء.

الدفاع: - محمود متولي - خالد عبد الفتاح - كريم الدبيس رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - أكرم توفيق - أيمن أشرف - علي معلول - عبد الرحمن رشدان - كريم فؤاد - محمد أشرف.

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - أحمد قندوسي - بيرسي تاو - طاهر محمد - أحمد نبيل كوكا - ميدو نبيل - رأفت خليل - محمد فخري - محمد الضاوي كريستو.

الهجوم: محمد شريف - محمود عبد المنعم كهربا - برونو سافيو - شادي حسين.

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