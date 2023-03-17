يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLASHOOT، بث مباشر مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 17 مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد رومدي إديجا بمدينة جاروا الكاميرونية، وتنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لملاقاة نظيره القطن الكاميروني، اليوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري، في جارو الكاميرونية، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي افتتح مشواره في بطولة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بخسارة من الهلال السوداني بهدف دون رد، في الجوهرة الزرقاء، قبل أن يتعادل مع صن داونز بهدفين لمثلهما في ملعب السلام.

وحقق الأهلي انتصاره الوحيد في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، على حساب نظيره القطن الكاميروني بنتيجة ثلاثية نظيفة، قبل أن يتعرض لخسارة مذلة من صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين، لتعيد للأذهان خماسية نفس الفريق في نسخة 2019.

في الجانب المقابل، فإن نادي القطن الكاميروني تعرض للخسارة في الجولة الافتتاحية من صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعرض للخسارة الثانية من الهلال السوداني بنتيجة هدفين لهدف.

وفي المحطة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال، تعرض القطن الكاميروني لثالث خسائره أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، وفي الجولة الرابعة تغلب الهلال على بطل الكاميرون بثنائية نظيفة.

مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وتقدم الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 17 مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد رومدي إديجا بمدينة جاروا الكاميرونية، وتنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

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