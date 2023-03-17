يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والقطن بث مباشر اليوم دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة قوية تجمع بين الاهلي والقطن الكاميروني، مساء اليوم الجمعة 17 مارس، وذلك لحساب منافسات الأسبوع الخامس من المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي والقطن بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة القطن ضد الاهلي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق أحمد عبده.

أصبح أمام الأهلي الذي يعاني الأمرين في دوري الأبطال فرصة وحيدة من أجل العبور للدور المقبل وهي الفوز في هذه المباراة أمام الخصم وأيضًا أمام الهلال السوداني في القاهرة، بعد الخسارة الكبيرة أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين في المرحلة السابقة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر

حظوظ الاهلي في التأهل للدور المقبل قد تكون صعبة، فمصيره ليس في يده فقط كما في السنوات الماصلة، فهو يحتاج تعثر الهلال السوداني أمام صن داونز في نفس الجولة سواء بالخسارة أو التعادل، كون الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما الهلال في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويتصدر المجموعة صن داونز الذي ضم العبور رسميًا للدور المقبل برصيد 10نقاط.

وأنهى المارد الأحمر تحضيراته لهذه المباراة المهمة بتركيز عالي، حيث يسعى للفوز من أجل التعافي من الخسارة الماضية ومحاولة الاستمرار في الطريق الصحيح على أمل بأن يقدم صن داونز له هدية له في لقائه أمام الهلال السبت، لتصبح الأمور تحت سيطره الأحمر في اللقاء الأخير كونه يحتاج للفوز بأكثر من هدف للتأهل، ولكن عليه التركيز في لقاء اليوم لنيل العلامة الكاملة.

وعلى الجانب الأخر، لا يوجد أي شيء بالنسبة للقطن الكاميروني ليخسره في هذه الموقعة والبطولة بالأخص، كونه خرج مبكرًا منها بعدما تواجد بالمركز الرابع بلا أي رصيد من النقاط.

الفريق الكاميروني استعد لهذه المباراة بشكل قوي من أجل تقديم أداء مميز أمام بطل القرن لمحاولة الفوز وكتابة هذا الإنجاز بالنسبة له في سحلات تاريخ النادي.

بث مباشر مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 17 مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد رومدي إديجا بمدينة جاروا الكاميرونية، وتنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لملاقاة نظيره القطن الكاميروني، اليوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري، في جارو الكاميرونية، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي افتتح مشواره في بطولة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بخسارة من الهلال السوداني بهدف دون رد، في الجوهرة الزرقاء، قبل أن يتعادل مع صن داونز بهدفين لمثلهما في ملعب السلام.

وحقق الأهلي انتصاره الوحيد في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، على حساب نظيره القطن الكاميروني بنتيجة ثلاثية نظيفة، قبل أن يتعرض لخسارة مذلة من صن داونز بخمسة أهداف مقابل هدفين، لتعيد للأذهان خماسية نفس الفريق في نسخة 2019.

في الجانب المقابل، فإن نادي القطن الكاميروني تعرض للخسارة في الجولة الافتتاحية من صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعرض للخسارة الثانية من الهلال السوداني بنتيجة هدفين لهدف.

وفي المحطة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال، تعرض القطن الكاميروني لثالث خسائره أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، وفي الجولة الرابعة تغلب الهلال على بطل الكاميرون بثنائية نظيفة.

مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

وتقدم الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة 17 مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ستاد رومدي إديجا بمدينة جاروا الكاميرونية، وتنطلق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.