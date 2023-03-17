يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والقطن بث مباشر اليوم Yalla Coora الاهلي المصري مباشر في دوري أبطال إفريقيا، كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى مرانه الختامي مساء أمس الخميس على ملعب «رومدي أديجا»، بمدينة جاروا، استعدادًا لمباراة القطن الكاميروني التي تقام اليوم الجمعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي أمس في نفس توقيت مباراة القطن وعلى نفس ملعب المباراة، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل أداء الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.

وحرصت السفيرة داليا فايز غبريال، سفيرة مصر بالكاميرون، على حضور مران الفريق الختامي، في وجود طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق في الكاميرون.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني، جاهزية الفريق لمباراة القطن الكاميروني، لافتًا إلى أن الفريق يسعى نحو الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس: «نسعى للظهور بشكل جيد في مباراة الجمعة، ونعلم أن فريق القطن يريد أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على الثلاث نقاط، وهو ما يؤكد صعوبة مباراة الغد».

وواصل المدير الفني حديثه: «شاهدت مباريات لفريق القطن مع الفرق الأخرى، والمباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة والمؤجلة من الجولة الأولى، والفريق الكاميروني كان جيدًا في مبارياته وبشكل عام القطن فريق مميز جدا».

وأكد أن الأهلي يسعى من أجل الفوز أمام القطن، وأنه سبق أن أكد أيضًا أهمية مباراة صن داونز والهلال السوداني، ولكن ذلك لن يأتي على حساب التركيز في مباراة الغد.

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وشدد المدير الفني للفريق على أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، واستكمال المشوار في البطولة.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق، لمواجهة فريق القطن الكاميروني التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

تشكيل الأهلي ضد القطن الكاميروني

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبد القادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

مشاهدة مباراة الاهلى والقطن بث مباشر اليوم

بينما يواجه فريق الاهلي نظيره فريق القطن الكاميروني بث مباشر في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، اليوم الجمعة الموافق 17 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والقطن الكاميروني بث مباشر اليوم في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 6 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين، 7 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن، 8 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة الاهلي والقطن اليوم

بينما تذاع مباراة الاهلي والقطن اليوم بث مباشر في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، على قناة بي إن سبورت 4.