مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، بث مباشر لأخبار مباراة الزمالك وبلوزداد الجزائري في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، ونستعرض تفاصيل مباراة اليوم وأهمها تشكيل الزمالك، تشكيل شباب بلوزداد، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد، موعد مباراة الزمالك، معلق مباراة الزمالك اليوم، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلوزداداليوم، ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا، حكم مباراة الزمالك اليوم، موعد مباراة الزمالك القادمة في دور مجموعات البطولة الأفريقية.

بث مباشر الآن لأخبار مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا لحظة بلحظة

تقدم الفجر الرياضي أخبار مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري بث مباشر لحظة بلحظة من بداية المباراة َحتي النهاية وتحليل المباراة كما يلي:

بداية المباراة:

ترتيب الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة اليوم

تضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا وهي المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، نادي الترجي التونسي، نادي شباب بلوزداد الجزائري، نادي المريخ السوداني، بالإضافة إلي الزمالك ويأتي ترتيب مجموعة الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة اليوم كما يلي:

يأتي نادي الترجي التونسي على رأس ترتيب مجموعة الزمالك أو المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط.

ويأتي نادي شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويحل نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويحل نادي المريخ في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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حكم مباراة الزمالك

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، وهو الحكم الليبي، معتز إبراهيم، حكمًا للساحة، ويعاونه عطية عيسى مساعد أول ووحيد الجهاوي مساعدا ثانيا، والحكم الرابع عبد الرحمن حرويدة.

معلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم

اختارت مجموعة قنوات بين سبورت المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف ليكون معلق مباراة الزمالك شباب بلوزداد عبر قناة beIN Sports HD 4.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تعتبر مجموعة قنوات بين سبورت أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم باعتبارها مالك حق النقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS HD 4 الناقلة لمباراة لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد اليوم بث مباشر على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

ويوجد عدد آخر من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم إلي مناطق أخري من العالم

تردد قناة ليبيا الأحرار الناقلة لمباراة الزمالك اليوم بث مباشر

اسم القناة: Libya Al Ahrar TV.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة ARENA SPORT الناقلة لمبارة الزمالك ضد شباب بلوزداد بث مباشر

التردد: 11512

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

تردد قناة ETV الإثيوبية الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد فى دوري أبطال إفريقيا اليوم

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة الزمالك اليوم بث مباشر

تعتبر قناة ليبيا الرياضية من القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11766

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 4/3

التشفير: مفتوحة

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مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

يتوقع أن يكون تشكيل الزمالك اليوم أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود الونش - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد فتوح - نبيل عماد "دونجا" - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري- مصطفى شلبي- أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل شباب بلوزداد المتوقع لمواجهة الزمالك اليوم

يتوقع أن يكون تشكيل شباب بلوزداد اليوم لمواجهة نادي الزمالك في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: أليكسيس جندوز.

خط الدفاع: شعيب كداد- مختار بلخيثر- سفيان بوشار- يوسف لعوافي.

خط الوسط: حسام الدين مرزيق- زكريا دراوي- ميلود ربيعي.

خط الهجوم: ليونيل وامبا- بلخير- كريم عريبي.



مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بتوقيت مصر في دوري أبطال إفريقيا

وتحدد موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد اليوم فى دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، والتى تقام على ملعب 5 يوليو 1962.

ويوافق موعد ماتش الترجي ضد الزمالك الساعة 8 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

ويوافق موعد مباراة الزمالك اليوم الساعة 10 بتوقيت الكويت والسعودية قطر

ويوافق ماتش الزمالك ضد شباب بلوزداد اليوم الساعة 9 بتوقيت الأردن وليبيا والسودان.

موعد مباراة الزمالك القادمة في دوري أبطال إفريقيا

يلعب نادي الزمالك مباراته القادمة بعد مباراة اليوم في دوري أبطال إفريقيا أمام نادي المريخ.

وتحدد موعد مباراة الزمالك والترجي القادمة يوم الثلاثاء 31 مارس 2023.

نتائج الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023

لعب الزمالك 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا فاز فى واحدة وتعادل في واحدة وخسر مبارتتين كما يلي:

نتيجة مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد: خسر الزمالك أمام شباب بلوزداد (1-0).

نتيجة مباراة الزمالك ضد نادي المريخ السوداني: تعادل الزمالك مع المريخ (0-0).

نتيجة مباراة الزمالك ضد نادي الترجي التونسي في دور الذهاب: خسر الزمالك أمام الترجي (2-0).

نتيجة مباراة الزمالك ضد نادي الترجي التونسي (العودة): فاز الزمالك علي الترجي (3-1).



مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

قائمة الزمالك لمباريات دوري أبطال إفريقيا

تضم قائمة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي- محمد عواد- السيد عطية- محمد نديم.

خط الدفاع: مصطفى الزناري- محمد عبدالشافي- محمود حمدي «الونش»- أحمد فتوح- حسام عبدالمجيد- محمد طارق- محمد عبدالغني- عبدالله جمعة- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عمر جابر- إمام عاشور- زكريا الوردي- أحمد سيد «زيزو»- محمد حسام «بيسو»- نبيل عماد- عبدالله محمد- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- محمد أشرف «روقا»- عمرو السيسي.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه- سيد عبدالله- حسام أشرف- سيف فاروق جعفر- يوسف إبراهيم «أوباما»- إبراهيما نداي- سامسون أكينيولا- مصطفى شلبي- سيف الدين الجزيري.

مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

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