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يلا شوت يوتيوب.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. YALLA SHOOT

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بوابة الفجر

يلا شوت يوتيوب.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.. YALLA SHOOT ، تنتظر فريق الزمالك مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائرى فى ملعب 5 جويلية، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

حقق الزمالك فوزا وحيدا خلال 4 جولات بدور المجموعات بدورى الأبطال، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى

يلتقى الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة، مع شباب بلوزداد الجزائرى، بالجزائر فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- الترجى 9 نقاط

2- شباب بلوزداد، 6 نقاط

3- الزمالك، 4 نقاط

4-المريخ، 4 نقاط

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى دورى الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك فى دورى أبطال افريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

 

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