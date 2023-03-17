كورة لايف.. مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر الأن في دوري أبطال إفريقيا.. Kooralive، تنطلق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة 17 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة- مصر، والساعة العاشرة بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.

وستقام المباراة في الجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

لا بديل عن الفوز

ويدخل نادي الزمالك المباراة دون خيارات بديلة عن الفوز، حيث أن أي نتيجة أخرى تعني خروج الزمالك من دول المجموعات.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.



1- الترجي 9 نقاط

2- شباب بلوزداد، 6 نقاط

3- الزمالك، 4 نقاط

4-المريخ، 4 نقاط

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اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وحصلت شبكة بي ان سبورت، على الحقوق الحصرية لنقل بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، حيث من المقرر أن يتم إذاعة المباراة عقب قناة بي ان سبورت 4.

كما تنقل عدد من القنوات الأخرى المباراة وأبرزها:

1- قناة أون تايم سبورت الأرضي:

يتم ضبط القناة من خلال توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، وضبط التليفزيون، على تردد UHF 32.

وفي حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV ثم توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

2- قناة ARENA SPORT:

تردد: 11512.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

3- قناة CBC Sport HD:

- تردد 11135.

- ومعامل الاستقطاب أفقي.

- معدل الترميز 27500.

4- قناة IRIB Varzich (بدر):

-التردد: 11881

- معدل الاستقطاب: أفقي

- ومعدل الترميز 27500.

5- تردد قناة Syria Sport:

-تردد 12110، أو 10986

-أما معدل الاستقطاب فهو عمودي.

معدل الترميز 27500.

تردد القناة الجزائرية المفتوحة

وأعلن التلفزيون الجزائري رسميا، نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد على القناة الجزائرية المفتوحة علي نايل سات عبر تردد 27500/H/11681.