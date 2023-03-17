مشاهدة مباراة شباب بلوزداد والزمالك بث مباشر في منافسات دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

مشاهدة مباراة شباب بلوزداد والزمالك في منافسات دوري أبطال إفريقيا، يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره شباب بلوزداد الجزائري مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.



مشاهدة مباراة شباب بلوزداد والزمالك

وتعرض الفجر الرياضي لمتابعيها بثا مباشرا لـ مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، أو يمكن متابعة لقاء الزمالك وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بين سبورت المشفرة.

وتنقل الفجر الرياضي للمتابعين العديد من الخدمات يأتي على رأسها نقل المباريات المشفرة بشكل مباشر، ولمشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا كل ما عليك هو البقاء على موقع الفجر الرياضي ومشاهدة أحداث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد.



ما هو موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري على ملعب الأخير اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وتنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد، على قناة بي إن سبورتس 4، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط.



تاريخ مواجهات الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

ولم يتواجه الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري كثيرا رغم مشاركتهم العديدة في البطولات الأفريقية.

وتواجه الفريقان مرة وحيدة فقط في تاريخ دوري أبطال إفريقيا وكانت في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

واستطاع شباب بلوزداد الفوز على الزمالك بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومواجهة اليوم على ملعب 5 يوليو ستحمل رقم 2 في تاريخ مواجهات الفريقين.



مشوار الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وافتتح نادي الزمالك مشواره في النسخة الحالية لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهابًا بهدفين دون رد وإيابًا بنفس النتيجة فى الدور التمهيدي فيما تخطي الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل رواندا فى دور الـ32 بالفوز ذهابًا بهدف دون رد وإيابًا بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

وفي الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا خسر الزمالك من شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت، على استاد القاهرة الدولي.

بينما في الجولة الثانية تعادل نادي الزمالك مع نظيره المريخ السوداني بنتيجة 0/0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا في ليبيا.

وفي الجولة الثالثة خسر نادي الزمالك من مضيفه الترجي التونسي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب رادس.

وفي الجولة الرابعة لدور المجموعات حقق الزمالك فوزا غاليا أمام الترجي في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب.



فرص الزمالك في الصعود لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويدخل الزمالك المباراة بهدف تحقيق الفوز للحفاظ على فرصه في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

ويمتلك الزمالك أكثر من فرصة تضمن له التأهل للدور ربع النهائي نستعرضها خلال السطور التالية.



فوز الزمالك على شباب بلوزداد

ويتأهل الزمالك مباشرة للدور ربع النهائي حال حقق الفوز في المباراتين المقبلتين أمام شباب بلوزداد والمريخ السوداني، حينها سيرتفع رصيده إلى 10 نقاط.

وفي هذه الحالة سيكون أمام الزمالك فرصة قوية لتصدر ترتيب المجموعة حال خسر الترجي التونسي المباراتين المقبلتين أمام المريخ وشباب بلوزداد.



تعادل الزمالك مع شباب بلوزداد

ويبقى التعادل أمام شباب بلوزداد على فرص الزمالك في التأهل للدور ربع النهائي، شرط أن يخسر الفريق الجزائري مباراته الأخيرة أمام الترجي التونسي، ويفوز الأبيض على المريخ.



خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

وتقضي الخسارة تماما على آمال الزمالك في التأهل للدور ربع النهائي، ويتأهل من مجموعته الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.





قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، أعلن عن القائمة التي ستخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها اليوم الجمعة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق –أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.