مشاهدة مباراة الزمالك اليوم Yalla shoot | مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب، تترقب جماهير الزمالك، مباراة فريقها أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، تنعقد آمال جماهير الزمالك الآن، على قدرة فريقها في عبور دور المجموعات والتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، في محاولة للمنافسة على اللقب الأفريقي، الذي يبحث أبناء ميت عقبة، في حصده بعدما غاب عن الزمالك منذ عام 2002.

مشوار الزمالك في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

خسر الزمالك من شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة.

وفي الجولة الثانية تعادل الزمالك مع المريخ السوداني، سلبيًا في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب الشهداء بنينا.

ثم خسر الزمالك من الترجي التونسي بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت بينهما على ستاد الملعب الأولمبي.

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وحافظ الزمالك على آماله في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات التي أقيمت على ستاد برج العرب، بالإسكندرية.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الترجي التونسي في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات والهزيمة في مباراة، فيما سجل 5 أهداف واستقبل 3 أهداف.

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2- شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والهزيمة في مثلهما، فيما سجل هدفين واستقبل مثلهما.

3- الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والهزيمة في مباراتين والتعادل في مباراة، فيما سجل 3 أهداف واستقبل 4 أهداف.

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4- المريخ السوداني في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 4 نقطا، بعد الفوز في مباراة والهزيمة في مباراتين والتعادل في مباراة، فيما سجل هدف واستقبل هدفين.

موعد مباراة الزمالك القادمة في إفريقيا

تقام مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري على ملعب الأخير يوم الجمعة الموافق 17 مارس الجاري.

توقيت مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

قناة beIN SPORTS HD 4 الناقلة لمباراة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد على نايل سات

تردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500